Da Nord a Sud i siti archeologici a portata di Frecciarossa e treni regionali

Le bellezze dell’antichità a portata di treno. Da Pompei a Roma, da Verona a Palermo, sono i siti archeologici e museali, quelli che parlano del passato, ad affascinare gli stranieri e a trainare il turismo dall’estero verso il Belpaese. Le mete turistiche più gettonate presso le agenzie Trenitalia internazionali hanno infatti registrato un incremento di biglietti dall’estero pari al 24% in generale e del 54% in particolare verso Paestum, terza località preferita nella speciale classifica dopo Pompei (prima) e Tivoli (seconda). Lo ha affermato a Paestum, nel corso dei lavori della Bmta, il responsabile vendite Long Haul di Trenitalia, Serafino Lo Piano. Il manager ha inoltre dichiarato che Trenitalia ha introdotto da qualche mese la possibilità di acquisto di uno specifico “Trenitalia pass” che, in base alla tipologia di treno prescelto, consente ai viaggiatori stranieri di viaggiare a condizioni particolarmente vantaggiose. E questo soprattutto nel Sud Italia, ricco di luoghi archeologici di grande interesse storico e culturale raggiungibili con Trenitalia come Porto Empedocle in Sicilia o addirittura Sibari, colonia della Magna Grecia in Calabria, con il Frecciarossa.

Un viaggio alla scoperta dei trentatré siti italiani raggiungibili direttamente con i treni regionali con oltre 5mila collegamenti al giorno. Opere dell’uomo e della natura, siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico, raggiungibili con una piacevole camminata di massima di 2 chilometri.

Questi i siti italiani patrimonio dell’Unesco raggiungibili con i treni regionali: Friuli Venezia Giulia: Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo – la fortezza di Palmanova Veneto: Venezia e la sua laguna; Vicenza – la città e le ville palladiane del Veneto; Padova – l’orto botanico; Verona – la città; Le Dolomiti; Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino – Cerea e Peschiera del Garda Emilia Romagna: Ferrara – città del Rinascimento e il suo Delta del Po; Ravenna – i monumenti Paleocristiani; Modena – la Cattedrale, la Torre Civica e Piazza Grande Lombardia: Mantova – la città Piemonte: Le residenze della casa Reale Savoia in Piemonte – Torino, Moncalieri e Racconigi; Sacri monti del Piemonte – Orta; I paesaggi vitivinicoli del Piemonte – Langhe-Roero e Monferrato; Ivrea, città industriale Liguria: Le Cinque Terre; Genova – le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli Toscana: Firenze – il centro storico; Firenze – Ville e giardini medicei in Toscana; Pisa – la Piazza del Duomo; Siena Lazio: Tivoli – Villa d’Este; Roma – il centro storico Umbria: Assisi – la Basilica di S. Francesco e altri siti francescani; I Longobardi in Italia – la Basilica di S. Salvatore a Spoleto Campania: Napoli – il centro storico; La costiera amalfitana – Vietri sul mare; Pompei, Ercolano e Torre Annunziata – le aree archeologiche; Caserta – la Reggia; Cilento – Paestum; Sicilia: Val di Noto – le città tardo barocche; Siracusa; Palermo arabo-normanna e la Cattedrale di Cefalù