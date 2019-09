Msc Armonia, Tampa in Florida sarà il nuovo homeport

Da novembre 2020, Tampa in Florida diventerà per tutto l’anno il nuovo porto di partenza di Msc Armonia. Si tratta di un ulteriore tassello nel piano di rafforzamento della compagnia a livello globale e nel mercato nord-americano. Saranno ben quattro le navi nell’area nord americana per la stagione invernale 2019/2020: per la prima volta Mc Meraviglia si unirà a Msc Seaside, Divina e Armonia.

Per Gianni Onorato, amministratore delegato di Msc Crociere “l’aggiunta di Tampa come porto di partenza è un'altra importante pietra miliare, poiché in tal modo la compagnia continua a far crescere la propria presenza e il proprio profilo in Nord America e a soddisfare così la crescente domanda di servizi. Le mini crociere di Msc Armonia rappresenteranno la soluzione ideale per chi sperimenterà per la prima volta lo stile europeo e sono certo che la soluzione di sette notti piacerà molto alle famiglie. Con ogni viaggio che prevede la partenza da Tampa, inclusa la nostra esclusiva isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve, tutti gli itinerari della nave saranno estremamente coinvolgenti anche per gruppi più numerosi".

MSC Armonia partirà per la prima volta dal porto di Tampa il 1° novembre 2020, con una minicrociera caraibica di quattro notti a Cozumel in Messico. Tutte le crociere a bordo dell’unità, infatti, faranno tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve, la nuova destinazione della compagnia alle Bahamas che sarà inaugurata fra poco meno di due mesi e sarà esclusivamente destinata agli ospiti di Msc Crociere. I nuovi itinerari della nave saranno inoltre caratterizzati dalla partnership esclusiva con Martha Stewart, esperta nei settori home e lifestyle, con esperienze culinarie esclusive e nuove scoperte che avverranno a bordo e sulla terraferma.

Per l'inverno 2021/21 Msc Armonia offrirà una grande varietà di destinazioni, tra cui Key West in Florida e le località messicane di Cozumel, Costa Maya e Progreso. A partire da maggio 2021, invece, Msc Armonia partirà da Tampa per crociere settimanali verso Key West, Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel e Progreso. Oltre alla possibilità di prenotare itinerari uno di seguito all’altro con nuove destinazioni per ogni crociera, gli ospiti avranno anche l’opportunità di estendere la durata della vacanza fino a nove o a dieci notti.