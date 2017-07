Da Venezia a Santorini: troppi turisti

santorini

Quando il turismo di massa fa male. Se in Francia i visitatori a Parigi e sulla Costa Azzurra scarseggiano per l'allarme terrorismo, dopo i numerosi attentati islamici, in Spagna, Italia e Grecia c'è addirittura l'allarme opposto.



Venezia, Barcellona e Santorini sono tre esempi di un sovraffolamento turistico che preoccupa non poco le autorità locali. Tanto che si parla perfino di fenomeno di saturazione. Una sorta di asfissia a causa di troppi turisti.

L'afflusso di troppi turisti, ad esempio a Barcellona è quintuplicato nel giro di 25 anni, rischia di mandare in tilt il mercato immobiliare che non riesce a star dietro al numero di visitatori. Altri problemi sono quelli legati all'inquinamento, alla produzione di rifiuti e al traffico.