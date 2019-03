De Negri (Bmt), incrementare l'incoming e far rinascere il Grand Tour del Sud

“Vogliamo dare un segnale all’Italia, invitare le regioni a fare rete per far crescere l’incoming turistico. Le idee giuste ci sono, bisogna trovare il sistema per tradurle in azione concrete. E’ con questa mission che ci apprestiamo a vivere BMT 2019”. Angelo de Negri (nella foto), amministratore di Progecta e creatore della Bmt -Borsa Mediterranea del Turismo, anticipa così quella che sarà la novità della ventitreesima edizione del più importante appuntamento professionale italiano dedicato al turismo in primavera.

“Con la nostra borsa in questi anni abbiamo favorito e visto crescere il turismo italiano ed oggi abbiamo l’ambizione di fare ancora di più con Il Gran Tour del Sud, ossia l’idea di favorire l’integrazione fra i diversi prodotti locali per agevolare la creazione di percorsi interregionali che toccando le varie realtà del sud, possano contribuire alla crescita comune del movimento in entrata dall’estero”.

Un progetto su cui si stanno coinvolgendo le regioni meridionali presenti a BMT 2019 e che sarà illustrato al ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio, che è stato già invitato a visitare la manifestazione napoletana insieme a tutti gli assessori regionali al turismo.

“D’altra parte lo stesso ministro, e la nuova Enit, fin dalle prime dichiarazioni hanno evidenziato la necessità di evitare frammentazioni presentando ai mercati esteri un prodotto con il marchio Italia. Quale miglior occasione per mettere insieme una larga fetta di Italia da proporre in un programma unico”.

Sono diversi gli enti locali ed economici che come ogni anno stanno prestando la loro attenzione alla Bmt, a testimonianza dell’importanza dell’evento nell’economia di un settore che spesso viene definito petrolio d’Italia senza che poi venga data continuità a propositi e buone intenzioni.

“Da questo punto di vista è fondamentale l’apporto di chi, negli anni, ha creduto in Bmt, e mi riferisco alla Regione Campania così come alla Camera di Commercio e al Comune di Napoli per restare in ambito locale. La dimensione privata dell’organizzazione non può prescindere dall’intervento pubblico quando si tratta di operare per portare beneficio economico allo stesso territorio su cui insistono queste realtà amministrative. Ed è grazie a queste presenze che Bmt in questi anni è riuscita a portare a Napoli migliaia di buyers stranieri. I numeri, ed i benefici, sono sotto gli occhi di tutti” conclude de Negri.