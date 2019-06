Europ Assistance e Alpitour: con MyClinic il medico è a portata di smartphone

Alpitour ed Europ Assistance Italia presentano la nuova soluzione inclusa My Alpitour World: MyClinic, la piattaforma digitale per la salute di tutta la famiglia che consente di avere un medico a portata di mano, ovunque nel mondo.

My Alpitour World è il personal travel assistant ccompagna il cliente in ogni fase del viaggio, dalla ricerca della meta ideale fino al rientro, offrendo una moltitudine di servizi per gestire al meglio ogni momento della vacanza. La APP offre infatti informazioni sulle destinazioni con approfondimenti di varia natura, è uno spazio dove condividere le proprie emozioni, fornisce tutti i dettagli tecnici e pratici per la partenza e il soggiorno, inclusa assistenza in ogni momento, in caso di necessità. E, per ampliare ulteriormente il raggio d’azione e supporto, da ora My Alpitour World integrerà anche la funzione MyClinic, fornita da Europ Assistance in esclusiva per il mercato italiano.

Il servizio MyClinic, lanciata da Europ Assistance nel 2018, consente di richiedere assistenza sanitaria 24h in pochi passaggi direttamente dal proprio device. Attraverso la piattaforma è possibile fare una prima autovalutazione dei sintomi grazie ad un algoritmo medico certificato, e mettersi in contatto con un medico in lingua italiana che fornisce un primo consulto direttamente in video chiamata. MyClinic, inoltre, mette a disposizione la cartella salute dove archiviare e monitorare i parametri sanitari e il passaporto sanitario, con tutti i dati medici, tradotto in più lingue, per poter essere condiviso con i medici ovunque nel mondo.

Se, stando ai risultati dell’edizione 2019 del Barometro Vacanze Ipsos-Europ Assistance, che indaga le intenzioni di viaggio dei cittadini europei, un problema di salute in viaggio è una delle maggiori preoccupazioni, allora MyClinc rappresenta una risposta tempestiva, innovativa e family friendly.



“Siamo da sempre riconosciuti e apprezzati per la nostra attenzione ai viaggiatori, che da oltre 70 anni ci scelgono riconfermando la loro fiducia in noi e nelle nostre scelte – afferma Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Alpitour -. La partnership con Europ Assistance è una collaborazione proficua e solida che ha permesso di sviluppare un percorso condiviso puntellato da traguardi importanti e nuovi strumenti di assistenza ai nostri clienti e alle loro famiglie. Oggi – continua Burgio – in un mondo digitale e iperconnesso è necessario trovare e inserire sempre nuovi canali per affiancarsi con professionalità e personalizzazione alle persone: MyClinic si sposa perfettamente con questi obiettivi e siamo estremamente soddisfatti perché siamo i primi e gli unici in Italia a poter offrire un servizio utile, tempestivo e innovativo realizzato da un partner serio e affidabile come Europ Assistance, con cui condividiamo valori e filosofia”.

Ad Affaritaliani.it Gabriele Burgio ha messo in evidenza:"Nei nostri studi di mercato tra le cose che più preoccupano il consumatore c’è il servizio d’assistenza sanitaria, anche tenendo conto dell’aumento dell’età media della popolazione. Il nostro servizio dovrebbe in tal senso diminuire il rischio percepito della vacanza"

“Da oltre 50 anni Europ Assistance si prende cura delle persone offrendo loro sempre il meglio dell’assistenza. MyClinic rappresenta la sintesi perfetta della nostra natura di Care Company che studia il presente proiettandosi verso il futuro - commenta Fabio Carsenzuola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Europ Assistance Italia. L’utilità della telemedicina sta emergendo in maniera sempre più evidente in diversi settori e l’interesse da parte di chi viaggia nei confronti della sua applicazione è particolarmente elevato. Siamo davvero orgogliosi che la soluzione che presentiamo oggi sia stata accolta con entusiasmo da un leader del settore travel come Alpitour”.

Carsenzuola ha inoltre sottolineato ad Affaritaliani.it: "Gli italiani ci dicono che una delle loro preoccupazioni principali in viaggio è quella di aver bisogno di un consulto medico all’estero. Tipicamente lo si fa telefonicamente, dato che però le abitudini degli italiani stanno cambiando abbiamo voluto andare incontro alle nuove esigenze creando appunto MyClinic, una soluzione che amo chiamare ‘la salute in tasca’, di fatto mette a disposizione consulti, video-consulti, la possibilità di avere la propria cartella clinica tradotta in tutte le lingue del mondo nonché la possibilità di autodiagnosi tramite intelligenza artificiale".