Intermodalità veloce e riduzione dei costi. Ecco come sviluppare il turismo

Negli ultimi vent’anni il turismo ha conosciuto una straordinaria espansione a livello mondiale, uno sviluppo sostenuto anche dalla riduzione dei costi dei trasporti che ha contribuito ad allargare il bacino dei potenziali viaggiatori. Nella pianificazione strategica di questo settore gli aspetti della mobilità, dell’integrazione e dell’accessibilità sono centrali. L’attrattività di un territorio si misura già dalla percezione della sua accessibilità nel trasporto, determinante per la competitività turistica del Paese, soprattutto alla luce della concorrenza nel momento della scelta della vacanza. E’ cruciale quindi integrare sempre più due grandi modalità di trasporto come il treno e l’aereo collegando i treni ad alta velocità ai grandi terminal aeroportuali e portuali per ridistribuire i flussi su destinazioni meno convenzionali che non solo vanno promosse, ma vanno anche e soprattutto rese raggiungibili. All’approfondimento di queste tematiche è stato dedicato l’incontro promosso da Federturismo Confindustria, in collaborazione con Sea, tenutosi presso l'Aereoporto di Milano Linate con la partecipazione del presidente di Federturismo Confindustria, Gianfranco Battisti, l’ad di Sea, Armando Brunini, e la vice presidente dell'European Travel Commission e c onsigliere del Cda dell'Enit, Magda Antonioli.

L’Italia piace sempre di più agli stranieri, in particolare a quelli provenienti da Stati Uniti, Cina e Russia su cui si continuerà a puntare anche nel 2020-21. Per quest’anno si prevede che gli arrivi aumenteranno del 3% così come le partenze internazionali degli italiani si stima sfioreranno i 25 milioni. Di fronte a questo scenario è fondamentale che il nostro Paese investa sempre più sull’accessibilità delle destinazioni favorendo grazie all'intermodalità collegamenti rapidi ed efficienti con le principali città come avviene negli altri Paesi dell'Unione europea. “Servono porte di accesso efficienti ed integrate con i sistemi infrastrutturali”, ha affermato Battisti (al centro nella foto). “Un’accessibilità locale per i flussi turistici verso le città d’arte e i centri minori attraverso un’integrazione modale favorita da soluzioni digitali innovative che deve diventare un elemento dell’attrattività della nostra offerta turistica. Ciò è possibile solo attraverso una collaborazione tra tutti i soggetti che, con ruoli e competenze diverse, operano all’interno della catena dell’offerta turistica” .



Per Armando Brunini, ad e dg di Sea “gli aeroporti di Milano, grazie allo sviluppo del traffico e del network, si confermano la principale porta di accesso per il Nord Italia. Lo dimostrano anche gli ottimi risultati raggiunti nel 2019, con la gestione di 35,2 milioni di passeggeri (+4,4% rispetto al 2018). Per noi -ha aggiunto- è importante collaborare con tutti gli stakeholders dell’industry del trasporto e del turismo, con gli attori locali e nazionali per lo sviluppo della destinazione Milano e più in generale della Lombardia e del nord Italia attraverso l ‘attrazione del traffico incoming e lo sviluppo il traffico outgoing dagli aeroporti di Milano. In un’ottica di consolidamento della crescita degli aeroporti di Milano lavoriamo per l’apertura di nuove rotte specialmente con l’Asia e le Americhe”.



“Promuovere l'Italia turistica sui mercati internazionali con successo, in un mondo del travel sempre più dinamico e caratterizzato da viaggiatori esigenti, implica necessariamente quale premessa operativa una sinergia con tutti gli attori della filiera”, ha a sua volta sottolineato Magda Antonioli, consigliere Cda Enit e vice presidente dell’European Travel Commission . “Questo in particolare laddove l'obiettivo delle policy turistiche, oltre a stimolare flussi, nuovi mercati, spese e redditi creati in loco abbraccia elementi fondamentali per la crescita del paese, quali investimenti esteri, nuova imprenditorialità del comparto alberghiero e del vasto mondo dei servizi e delle tecnologie, nonchè il ruolo delle destinazioni stesse. "Enit collettore proattivo di sinergie per una valorizzazione dei prodotti turistici nazionali".