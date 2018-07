I distretti turistici e i siti Unesco del Mezzogiorno protagonisti in Cina

I distretti turistici e i siti Unesco della Campania, Calabria, Puglia ed Umbria saranno domani protagonisti in Cina per la missione Italia Top Destination. E’ un’iniziativa del tour operator di Stato cinese Cits, China International travel service, che nei mesi scorsi aveva raggiunto un accordo con alcune regioni italiane per la loro promo-commercializzazione affinchè il modo di viaggiare dei cinesi possa cambiare: non più mordi e fuggi ma più turismo di qualità. Un’esperienza che le quattro regioni sono in grado di offrire. Le prime regioni ad aderire al progetto sono state Campania, Calabria, Puglia ed Umbria. E’ questo l’obiettivo di Italia Top Destination,il progetto che il general manager outbound di Cits, Zhang Chunlei, ha pensato di realizzare affinchè l’Italia possa essere amata attraverso l’esperienza più autentica, quella a cui i cinesi non sono abituati e che può essere capace di stupire, davvero. Se in Italia i turisti cinesi sono 1 milione e 300mila, secondo le previsioni di Cits questi nelle regioni coinvolte aumenteranno del 10%, di anno in anno.

Domani, presso l’ambasciata di Italia a Pechino, la conferenza di presentazione di promozione della destinazione turistica dei territori coinvolti nel progetto. L’ambasciatore Ettore Sequi accoglierà gli ospiti provenienti dalle regioni che aderiscono al progetto. Il workshop si svolgerà con la presidente Yu Ning Ning e il general manager Zhang ChunLei del Cits, l’operatore turistico che detiene la gestione degli aeroporti e governa i flussi turistici di incoming ed outing cinesi. “E’ una missione molto importante, frutto di un lavoro avviato in questi mesi con visite di alcuni rappresentanti del Cits nelle regioni interessate e che ha l’obiettivo di rafforzare la promozione delle eccezionali bellezze naturalistiche e culturali dei distretti turistici e i siti Unesco delle province del Sud Italia”, dichiara Vincenzo Marrazzo (nella foto il terzo da sinistra), presidente dei 24 distretti turistici della Campania. “L’obiettivo è lavorare ad una sinergia per potenziare i flussi dalla Cina verso i nostri territori con azioni di co-marketing e accordi tra gli operatori della filiera”. Un’opportunità sottolineata anche da Loredana Capone, assessore al Turismo della Regione Puglia. “I turisti cinesi sono il motore di cambiamento più potente dell’industria del turismo mondiale e questo percorso che andremo a tracciare in Cina è una ulteriore tappa che PugliaPromozione sta perseguendo grazie al Piano strategico del turismo Puglia365”. Un vero e proprio tour virtuale sarà offerto agli operatori cinesi con un percorso tra i distretti turistici, passando dal Vesuvio agli Scavi di Pompei ed Ercolano, dalla Riviera dei Trulli all’Altopiano della Sila, dall’Appennino Umbro-marchigiano all’Etruria meridionale, tanto per citarne alcuni. A supportare la missione dei distretti, che si sviluppano su un asse tra enti locali e privati, alcune delle più importanti aziende produttrici di eccellenze delle quattro regioni operanti soprattutto nel campo dell’enogastronomia e della moda.