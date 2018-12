"I Viaggi dell'Airone", annunciata l'offerta turistica per giovani e sposi

Un catalogo voluminoso Mondo con nuove destinazioni di fascino, come Vietnam, Myanmar, Seychelles, Mauritius e Maldive, tre quaderni di viaggio per consentire una consultazione più mirata dedicati agli Usa, Cina e al Giappone, una pubblicazione per i viaggi di nozze con 74 destinazioni nel mondo e fasce tariffarie contraddistinte da “cuori” a seconda della capacità di spesa. E’ un ventaglio di proposte dal grande fascino la programmazione de “I Viaggi dell’Airone” per il 2019. Un’offerta turistica e culturale per giovani e sposi che sarà proposta agli operatori alla XXIII Borsa mediterranea del turismo (Bmt) in programma a Napoli dal 22 al 24 marzo 2019 e anticipata nel corso del primo di tre workshop nella città partenopea in collaborazione con i partner di eccellenza Qatar Arways, e gli enti del turismo delle Seychelles e del Giappone. Gli altri due workshop si terranno a Bari e a Catania. Lo hanno annunciato Angioletto e Carla De Negri, rispettivamente amministratore delegato e product manager del tour operator napoletano, attivo da 43 anni “al servizio della clientela ma soprattutto delle agenzie di viaggio”, sottolineano i due imprenditori. “Siamo i cosiddetti sarti dei viaggi su misura, veri artigiani della qualità. Questa è la nostra vocazione e la professionalità che ci contraddistingue. L’industria dei viaggi non esiste. Puntare a grossi volumi e continuare a crescere a dismisura, come hanno fatto altri tour operator, snaturalizza la missione delle agenzie di viaggio e spersonalizza i prodotti. Molto meglio lavorare artigianalmente, magari anche sul territorio. Ecco perché insisto con il dire che il tour operating italiano dovrebbe investire di più sull’incoming e crescere insieme all’Italia e per l’Italia. Noi non siamo una banca letti, né una Olta, ma rappresentiamo un classico operatore di comprovata esperienza che intende offrire al canale agenziale il miglior prodotto al miglior prezzo, spesso su destinazioni di grande fascino. Il mondo del turismo è cambiato -rileva Angioletto De Negri- e ce ne rendiamo conto dal numero delle agenzie di viaggio che hanno chiuso i battenti negli ultimi anni, scendendo da 12mila a 8mila. Quando un tour operator si ingrandisce a dismisura, è fisiologico che i contatti con l’intermediazione non siano più personalizzati e che il viaggio sartoriale diventi la forza dei piccoli operatori”.

Viaggi di nozze all’insegna del relax e della cultura. “Il nostro focus -prosegue Carla De Negri (nella foto)- sarà sui viaggi di nozze, per i quali riproponiamo la formula dei “Cuori”, che ha fatto registrare negli ultimi anni un grande consenso, sia per la clientela finale sia per gli agenti per i quali è previsto una commissione sull’intero importo”. Con un’offerta suddivisa per budget gli sposi possono disegnarsi il viaggio su misura: “I sei ‘Cuori’ vanno da 3500 a 5800 euro per coppia, tasse incluse e per ogni fascia di prezzo sono proposte dieci opzioni di viaggio con le destinazioni possibili e le relative proposte alberghiere”. In più “I Viaggi dell’Airone” assicurerà il transfer gratuito con auto e autista dall’abitazione in chiesa e da qui fino al luogo del ricevimento.