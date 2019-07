In viaggio con Wine&Thecity: gli eno-appassionati scoprono i luoghi del vino

Si chiama “In Viaggio con Wine&Thecity” il nuovo progetto ideato da Wine&Thecity che combina cultura del vino e del viaggio: itinerari esclusivi alla scoperta delle più interessanti destinazioni del vino in Italia e in Europa, studiati nel personalissimo stile di Wine&Thecity che da sempre mette insieme suggestioni diverse per alimentare quell’ebbrezza creativa che è da dodici anni il payoff del brand. Il primo viaggio, organizzato in partnership con un'agenzia napoletana di viaggi parte il 20 settembre dall’aeroporto internazionale di Napoli. La destinazione è Bilbao e la Rioja Alavesa: un itinerario di cinque giorni per conoscere una delle regioni più affascinanti della Spagna del nord.

A settembre si vola invece con Volotea, sempre da Napoli, destinazione Bilbao capoluogo della provincia di Biscaglia, nei Paesi Baschi, riconosciuta come migliore città europea del 2018 dall’organizzazione internazionale di “The Academy Urbanism” per le sue buone pratiche urbanistiche e sostenibili. Impossibile non lasciarsi affascinare dai grandi progetti architettonici e infrastrutturali che caratterizzano il tessuto urbanistico della città: il museo Guggenheim Bilbao, il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskalduna, la metropolitana di Norman Foster, l'aeroporto di Calatrava e le torri disegnate dagli architetti Arata Isozaki e César Pelli. La giornata termina con una lezione di pintxos, celebri stuzzichini locali, vere e proprie opere di cucina in miniatura da consumare durante l’ora dell’aperitivo. Il viaggio prosegue a Laguardia per una visita guidata alla scoperta dell’antico centro abitato, ancora oggi protetto dalle mura costruite agli inizi del XIII secolo dove alle estremità della sua via Mayor si trovano la chiesa di San Juan e quella di Santa María de los Reyes, esemplare architettonico di epoca barocca la cui facciata conserva ancora oggi i vivaci colori di un tempo. Ed ancora il tour prosegue alla volta della Rioja Alavesa, la culla del celebre rosso spagnolo: 11 mila ettari coltivati a vite dove spiccano cantine d’avanguardia, firmate da archistar come Calatrava e Frank O. Gehry. E’ qui, in questo fazzoletto di terra fertile, che i viaggiatori avranno occasione di visitare due maestose cattedrali del vino spagnolo: prima tappa alla cantina Ysios tra le più famose nel panorama internazionale nata da un progetto dell’archistar Santiago Calatrava e caratterizzata da un allure futurista dove predominano interessanti giochi di forme e spazi concavi e convessi. La copertura ondulata in alluminio lucido infatti rende la cantina simile ad una gigantesca onda circondata da un mare di vigneti, il luogo ideale dove scoprire i segreti dell’invecchiamento del vino in barrique. La visita prosegue nell’azienda vinicola più antica e anticonformista della Spagna la cantina Marqués de Riscal: un progetto colossale portato alla luce dell'architetto canadese Frank O. Gehry dove innovazione e tradizione si uniscono in un unico edificio: cascate di titanio rivestono gli esterni della struttura che custodisce al suo interno una vera e propria città del vino.

Utima tappa nella città di San Sebastian che si estende su una baia di sabbia bianca, tra i monti Urgull e Igeldo, un nucleo marinaro tra i più belli del litorale cantabrico noto sul panorama internazionale per gli splendidi paesaggi che uniscono mare e montagna e l’ottima gastronomia di prestigio internazionale. Il percorso termina a Getxo con una visita al Ponte Sospeso di Biscaglia Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, una imponente struttura che misura 45 metri d’altezza e 160 di lunghezza e che attraversa il fiume Nervión, collegando le località di Portugalete e Getxo.