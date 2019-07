Inizia il countdown per il battesimo della Grandiosa, la nuova ammiraglia Msc

Mancano poco più di tre mesi all’arrivo di Msc Grandiosa, prima nave della classe Meraviglia-Plus, che sarà battezza ad Amburgo, in Germania, il prossimo 9 novembre. A fare gli onori di casa sarà Michelle Hunziker che sarà master of ceremony, come già avvenuto per il varo di Msc Seaview a Genova a giugno 2018.

Le navi della generazione Meraviglia sono state progettate per rispondere alle esigenze di tutti gli ospiti che scelgono di viaggiare in crociera: Msc Grandiosa diventerà infatti la nuova ammiraglia della flotta che fa capo all’armatore di origini sorrentine Gianluigi Aponte, offrendo la più ricca gamma di strutture e servizi disponibili fino ad oggi. Con 11 punti di ristoro, 21 bar e lounge, intrattenimento di alto livello, un’autentica “promenade” in stile mediterraneo nel cuore della nave, e molto altro ancora MSC Grandiosa è una nave che riesce a soddisfare le esigenze e le preferenze di ogni ospite.

Una nave amica dell’ambiente In linea con il programma ambientale intrapreso da Msc Crociere, basato su un profondo impegno verso i principi ecologici, MSC Grandiosa allarga ulteriormente i confini delle prestazioni ambientali delle navi da crociera, grazie ad alcuni dei più recenti sistemi volti a ridurre l’impatto ambientale e alla salvaguardia dell’ecosistema marino. La nave opera con un significativo incremento di efficienza energetica ed è dotata di impianti di riciclaggio e sistemi di gestione dei rifiuti all’avanguardia, nonché di tecnologie avanzate per emissioni più pulite della nave.

Tecnologia a portata di manocon For Me e Zoe

Dopo il suo debutto a inizio anno su Msc Bellissima, Zoe, sviluppata in partnership con Harman International e Samsung Electronics, è l’innovativa intelligenza artificiale (AI) di Msc Crociere, che sarà disponibile in ogni cabina della Grandiosa come parte del programma digitale Msc for Me. Progettata per parlare in sette lingue diverse, ZOE può rispondere a centinaia di domande sui servizi a bordo e dà informazioni utili agli ospiti.

Le novità introdotte quest'anno comprendono non solo l'esperienza a bordo, ma anche la fase pre-crociera, in modo che gli ospiti possano pianificare al meglio tutto ciò che vogliono sperimentare e vivere prima ancora di mettere piede a bordo. Questi servizi includono la possibilità di prenotare pacchetti tramite l'app Msc for Me e di aggiungerli all'agenda personale. Nel frattempo, nuovi servizi a bordo, come il Friends & Family Locator e MSC for Me Chat, aiutano gli ospiti a rimanere in contatto con le persone con cui viaggiano. Tutte queste innovazioni sono state concepite per far risparmiare tempo prezioso agli ospiti e per trascorrere più tempo a godersi la vacanza.

Msc Grandiosa sarà inoltre la terza nave della compagnia che ospiterà a bordo il Cirque du Soleil at Sea, con due nuovissimi spettacoli ideati esclusivamente per gli ospitispettacoli a bordo di MSC Meraviglia e MSC Bellissima grazie alla partnership ormai consolidata con il Cirque du Soleil. Maggiori dettagli sui nuovi spettacoli ideati per MSC Grandiosa saranno svelati nel corso dell’anno.