Investimenti, comprare casa al mare? Ecco le località dove conviene

Spunta la costa di Imperia, in Liguria e precisamente nella Riviera di Ponente, tra le località emergenti in cui investire nel mattone. E' quanto emerge da uno studio di Tecnocasa che rileva nella zona già un aumento della domanda ad uso investimento visto la crescita degli affitti turistici, specie dove si stanno realizzando piste ciclabili, sempre piu' un must per le zone di mare e lago. Infatti lungo la costa imperiese, a Diano Marina e San Lorenzo al Mare c'è interesse proprio per questo tipo di intervento cha sembra attrarre in modo particolare i turisti stranieri.

Da tenere d'occhio anche Bordighera (dove si stanno realizzando recuperi di alberghi in disuso, riqualificazione delle spiagge, è nato un centro sportivo per tennisti) ed il vicino Perinaldo, piccolo borgo dell'entroterra imperiese (bandiera arancione) a 12 km da Bordighera, amato soprattutto dagli stranieri. Il centro storico medioevale offre case d'epoca, in pietra a prezzi che vanno da 500 euro al metro quadro (da ristrutturare) a 1000 euro al metro quadro (già ristrutturate).Bene anche Jesolo dove stanno nascendo molte nuove costruzioni tra cui la Cross LamTower il più grande grattacielo in legno d'Europa e la Torre Merville. Prezzi medi di 2600 euro al metro quadro.

In Sardegna si segnala Castelsardo, annoverato tra i borghi più belli d'Italia. Posizionata in modo strategico per raggiungere Stintino, Santa Teresa di Gallura, Alghero è anche sulla strada per arrivare alla Costa Smeralda. Prezzi medi per immobili da ristrutturare intorno a 800 euro al metro quadro.