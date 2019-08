Medmar naviga sulle onde dell'Ischia Summer Boom: più corse più frequenze

Affidabilità, lealtà, coerenza, generosità, talento: sono queste le doti ed i valori di un campione come Pino Taglialatela, doti e valori che Medmar -leader nei collegamenti marittimi tra Napoli, Pozzuoli e le isole del golfo- da sempre condivide. Oggi la società armatoriale annuncia che, oltre al potenziamento dei servizi, proprio l’ex numero uno azzurro Pino “Batman” Taglialatela sarà testimonial della compagnia. Ischitano doc, Taglialatela è cresciuto calcisticamente nell’Ischia per poi arrivare a difendere per cinque stagioni la porta del Napoli, dimostrando sempre il suo attaccamento ai colori azzurri oltre che la sua classe tra i pali, di cui si possono ammirare on line parecchi esempi sebbene le sue parate più belle restano impresse nella memoria dei tifosi napoletani in maniera indelebile. Lo scorso anno ha accolto con entusiasmo la proposta del presidente della società Emanuele D’Abundo ed è tornato ad occuparsi dell’Ischia Calcio, di cui riveste il ruolo di direttore generale. Oltre che un forte calciatore, Taglialatela è stato altresì un atleta irreprensibile manifestando sempre serietà ed affidabilità, profondendo il massimo impegno per tutte le squadre di cui ha vestito i colori e giocando sempre col cuore.

Per i vertici aziendali “questo è lo spirito che ispira l’attività della compagnia e che ha permesso di ottenere la fiducia della clientela, che ci accomuna a Taglialatela rendendolo testimonial ideale: in questi giorni è il volto della nostra campagna pubblicitaria estiva e nei prossimi mesi sarà protagonista ulteriori iniziative di advertising”. Il mese scorso Medmar ha rafforzato i collegamenti tra Pozzuoli e Casamicciola con la nuova unità la nave Giulia ed ha lanciato il programma Ischia summer boom che prevede 40 corse al giorno in andata e ritorno e 18 corse al giorno da e per Procida.

Lunga 86 metri, capace di trasportare 786 passeggeri e oltre 100 vetture la Giulia, dotata di quattro motori, raggiunge una velocità di oltre 16 miglia e mezzo. La nave è tra le più moderne: dispone infatti di un ascensore tra il garage ed i tre saloni distribuiti tra i ponti Ischia ed Epomeo consentendo la massima fruibilità anche ai passeggeri a mobilità ridotta. Dispone inoltre di un’area giochi e nursery per i baby passeggeri, connessione wi-fi ed un innovativo impianto di climatizzazione. Medmar Giulia si presenta nella sua livrea sociale bianca e blu e riserva una grande sorpresa al suo interno: tutte le pareti dei saloni sono decorate con opere disegnate da Ada Natale, illustratrice napoletana che per ha realizzato una serie di tavole dedicate all’isola d’Ischia, ai miti ed alle sue leggende. L’arrivo di questa unità costituisce un ulteriore passo nel processo di crescita della società, che proprio nei mesi scorsi è entrata in Elite di Borsa Italiana, la piattaforma internazionale che supporta le imprese nei processi di viluppo ed espansione. Grazie alla nuova nave, Medmar effettuerà quest’anno circa 10mila corse implementando il proprio naviglio che conta attualmente nove navi e motonavi veloci, impegnate anche nei trasporti marittimi speciali.