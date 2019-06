Msc acquista e riqualifica la riserva naturale di Ocean Cay nelle Bahamas

A poco meno di quattro mesi dall'arrivo dei primi ospiti su Ocean Cay Msc Marine Reserve, Msc Crociere rivela nuovi dettagli sull'esperienza unica che attende gli ospiti di Ocean Cay: far immergere i viaggiatori nelle bellezze naturali delle Bahamas per vivere un’esperienza a pieno contatto con la natura. Ogni dettaglio e servizio di Ocean Cay è progettato e sviluppato nel totale rispetto dei principi ecologici e ambientali dell’isola: dalle strutture, ai servizi, alle attività di intrattenimento dedicate agli ospiti della compagnia. ono diversi inoltre i programmi educativi e di intrattenimento ideati per sensibilizzare i viaggiatori su tematiche delicate e fondamentali quali la salvaguardia degli oceani e la protezione delle barriere coralline. Le Bahamas sono rinomate per le acque blu e le spiagge di sabbia bianca; gli oceani di questa area geografica ospitano un ecosistema speciale e diversificato, che deve essere salvaguardato per il futuro. Con Ocean Cay, la compagnia che fa capo all'armatore Gianluigi Aponte sta lavorando per ripristinare l’ecosistema marino di quest’area, con i suoi habitat e le specie tipiche come i coralli, oggi a forte rischio di estinzione. L’isola è circondata da ben 64 miglia quadrate di acque protette, ma l'obiettivo è quello di ampliare ulteriormente la superficie per garantire un risultato e un impatto 'positivo sull’ambiente ancora maggiori. Gli ospiti di Msc Crociere avranno l'incredibile opportunità di scoprire le meraviglie dell'oceano in questa speciale parte del mondo.

Ripristino ambientale. Per comprendere meglio le dinamiche di conservazione e sviluppare le principali iniziative ambientali, Msc Crociere ha commissionato un Rapid Ecological Assessment (REA) che fornisce una panoramica completa di breve termine delle acque intorno a Ocean Cay. Una delle priorità di MSC Crociere per Ocean Cay è infatti il ripristino del corallo. Parte integrante dell'ecosistema marino, il corallo garantisce la biodiversità, fornisce un habitat per la vita marina e protegge le coste. Prima dell’arrivo di Msc Crociere l’isola era un vecchio sito industriale abbandonato, un fazzoletto di sabbia e macerie alle Bahamas che la Compagnia sta trasformando in un paradiso con la massima attenzione all’ambiente. Il fondo marino di Ocean Cay sta tornando alla normalità e la speranza è che il corallo ricominci a prosperare. Sono in corso gli studi per la creazione di un vivaio di coralli nella parte orientale dell'isola, con la speranza di rafforzare ancora di più la presenza di questo animale marino, soprattutto le varietà più a rischio di estinzione.

​Scoprire l’Oceano La filosofia ambientale della guest experience di Ocean Cay influenza la scelta degli sport acquatici: gli ospiti non troveranno i soliti sport d’acqua a motore che si trovano altrove, ma l'azienda sta sviluppando una serie di attività in sintonia con la natura dell’isola come ad esempio il popolare stand up paddle (SUP) e il kayak. Per coloro che desiderano scoprire da vicino la flora e la fauna marina, ci sarà invece l'opportunità di prenotare un’attività di “snorkeling & fuga sull’isola nascosta”.

Tra relax di lusso e divertimento per tutta la famiglia La Spa di Ocean Cay è situata all'estremità settentrionale dell'isola, in una posizione mozzafiato con un’incredibile vista sull'oceano. Questo nuovo e unico concept di spa di lusso è stato creato in esclusiva per Ocean Cay ed è progettato per immergere gli ospiti negli elementi naturali, offrendo così un’esperienza completamente diversa da quella offerta dalla Spa balinese Msc Aurea a bordo delle navi da crociera della compagnia. Msc Crociere offre poi a bordo della sua flotta una pluripremiata offerta familiare, che sarà disponibile anche su Ocean Cay. L'isola è progettata per offrire un'esperienza family friendly con il Seakers Family Cove. Un paradiso per i bambini con una laguna poco profonda in cui giocare e una bella spiaggia sabbiosa per i giochi.

Intrattenimento serale. Dopo una giornata di relax, è la volta dell’’intrattenimento serale. Dopo un tramonto mozzafiato, quando cala la notte l'area intorno all'iconico faro bianco e rosso di trenta metri prenderà vita. Gli ospiti potranno godere di uno spettacolo di luci mozzafiato dal bar o, per coloro che desiderano un'atmosfera più fresca, dalla spiaggia intorno ad uno dei bracieri. Una tradizionale sfilata di junkanoo, ispirata allo storico festival delle Bahamas, porterà un'atmosfera di festa tra gli ospiti con tanta musica, balli, e costumi colorati. Per gli ospiti che desiderano invece restare a contatto con la natura, sarà possibile prenotare un'avventura a tema astronomico. Magari gustando un drink di benvenuto mentre l’astronomo guida, utilizzando i più moderni telescopi di rilevamento computerizzati, illustrerà gli ammassi stellari, i pianeti, le nebulose e le galassie più suggestive, per una serata incredibile alla scoperta delle stelle sotto il cielo delle Bahamas.