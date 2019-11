Msc crociere, a Napoli record di crocieristi movimentati: in un anno +120%

Msc crociere fa il pieno a Napoli con un incremento del traffico crocieristico pari al 120%. Con lo scalo di oggi della Bellissima, la compagnia chiude ufficialmente la stagione 2019 con un record di 82 toccate nella città partenopea per una movimentazione di oltre 370mila crocieristi. La società dell’armatore Gianluigi Aponte pesa per oltre il 27% sul totale del traffico crocieristico nel capoluogo partenopeo, generando spese dirette in Campania di oltre 250 milioni di euro per una ricaduta economica con l’indotto di 600 milioni di euro.

In Campania, inoltre, il Gruppo Msc è uno dei primi datori di lavoro privati con 1.500 occupati attuali, Napoli vi contribuisce con oltre il 20% di tutti i dipendenti. Inoltre, il tasso di crescita occupazionale è stato del 18% in quattro anni in settori come il marketing, l’information technology, la contabilità e il revenue management.

“E’ evidente che Napoli dunque non è solamente uno del 211 porti di scalo nel mondo della Compagnia, ma è al centro delle nostre strategie di crescita”, ha dichiarato Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere.

Basti pensare che in città abbiamo portato ogni anno le nostre ultime nate: Msc Meraviglia nel 2017, la Seaview nel 2018 e quest’anno la Bellissima, che oggi chiude la sua stagione . E nell’estate 2020 arriverà Msc Grandiosa, la diciassettesima nave della flotta nonché la nuova ammiraglia con una capacità massima di 6.334 passeggeri. Sarà anche una delle navi con il più basso impatto ambientale al mondo grazie alla dotazione delle ultime tecnologie all’avanguardia per ridurre al minimo le emissioni e i consumi”, ha sottolineato Massa.