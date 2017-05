MSC crociere celebra l’entrata in servizio della nuova e grande MSC Meraviglia

MSC Meraviglia, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, 171.598 tonnellate di stazza lorda e capacità di ospitare 5.714 passeggeri.

Entra in servizio MSC Meraviglia, nuova ammiraglia di MSC crociere

Oggi nei cantieri di STX France a Saint-Nazaire (Francia), è stata ufficialmente consegnata MSC Meraviglia. Durante la cerimonia del cambio della bandiera, che rende omaggio alla secolare tradizione marinara, la nuova ammiraglia di MSC Crociere ha issato la sua bandiera ufficiale e ha ricevuto la benedizione porta fortuna. Alla cerimonia della bandiera ha preso parte Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese e altri dignitari di alto livello del Governo francese. Con 171.598 tonnellate di stazza lorda e capacità di ospitare 5.714 passeggeri, MSC Meraviglia è la nave più grande mai costruita da un armatore europeo, MSC Crociere, e la più grande nave entrata in servizio nel 2017. Msc Meraviglia è una delle 6 nuove navi che entreranno in servizio trail 2017 e il 2020 come previsto dall’ambizioso piano industriale della compagnia. Quattro di queste sei navi saranno costruite da STX France, continuando a rafforzare la partnership di lungo periodo che ha già visto realizzare tutte le 13 navi della flotta di MSC Crociere, consentendo una crescita dell’800% dal 2003 al 2013. MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo, basata in Svizzera e leader di mercato in Europa, Sud America e Sud Africa, stima che il totale degli investimenti con STX France dal 2003 al 2020 ammonti a circa 7 miliardi di euro, facendo di MSC Crociere il primo investitore straniero privato in Francia (parlando di contratti di export). Se si considera la costruzione di MSC Meraviglia ha richiesto l’impiego di 1.700 lavoratori al mese (oltre 3.000 al mese nei periodi di picco), nove milioni di ore-uomo, e che la costruzione di una nuova nave coinvolge oltre 400 tra fornitori e subfornitori; l’effetto economico di questo investimento non solo si estende a tutto il paese ma produce anche un effetto moltiplicatore. Dopo la cerimonia del varo, che si terrà a Le Havre il prossimo 3 giugno, MSC Meraviglia inizierà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo Occidentale.

MSC crociere celebra l’entrata in servizio della nuova e grande MSC Meraviglia. Le parole di Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, e Laurent Castaing, CEO di STX France

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere ha dichiarato: “L’inaugurazione dell’entrata in servizio di MSC Meraviglia segna un’importante pietra miliare nella storia e per il futuro della nostra compagnia. La nave rappresenta la prima concreta realizzazione della nostra visione di lungo termine verso un’ulteriore e significativa crescita, che, nella sua prima fase, è culminata due anni fa con il riconoscimento di MSC Crociere quale primo brand crocieristico in tutta Europa, e oggi guarda ad un’ulteriore crescita a livello mondiale.” “Più di tutto,” ha continuato Pierfrancesco Vago, “oggi dobbiamo celebrare il lavoro di tutti noi: da tutti i lavoratori dei nostri partner di STX France al team dedicato alla realizzazione delle nuove navi di MSC Crociere, assieme a tutti i fornitori e sub-fornitori che hanno contribuito a dare concretezza alla nostra visione, ma anche tutti coloro che in MSC hanno lavorato a terra e a bordo per questo incredibile progetto. Un team concentrato composto da quasi 3.000 lavoratori al mese e oltre 400 fornitori ha costruito negli ultimi tre anni, la nave da crociera più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in un cantiere europeo. Tutto questo va celebrato!”. Laurent Castaing CEO di STX France ha commentato: “Consegnare una nave è sempre un momento emozionante per il cantiere: è il culmine di tre anni di intenso lavoro dei nostri dipendenti e dei nostri partner, che non si sono tirati indietro per poter consegnare la nave nei tempi e con la qualità voluta dal nostro cliente MSC Crociere, questa è la prima nave della classe Meraviglia. Grazie ai nostri progressi nel settore Ricerca & Sviluppo del programma “Ship of the Future” supportato da ADEME, questo prototipo rappresenta un grande risultato di cui siamo tutti orgogliosi e che ci permette di guardare con fiducia alle prossime tre navi.” Durante la cerimonia del cambio della bandiera, il gagliardetto del cantiere e la bandiera francese sono stati ammainati sulle note dell’inno nazionale francese, Laurent Castaing, CEO di STX France ha consegnato la nave all’armatore Gianluigi Aponte. Il Signor Aponte ha quindi consegnato il comando di MSC Meraviglia al Capitano Raffaele Pontecorvo poco prima che la bandiera della nave e quella di MSC Crociere venissero issate. L'onore del taglio del nastro alla madrina della cerimonia, Zoe Africa Vago, figlia del Presidente Esecutivo di MSC Crociere e di Alexa Aponte-Vago, CFO del Gruppo MSC. Dopo la tradizionale rottura della bottiglia di champagne, tre fischi di sirena della nave hanno segnato la fine della cerimonia.

MSC crociere celebra l’entrata in servizio della nuova e grande MSC Meraviglia. I numeri della nave

MSC Meraviglia, la tredicesima nave che si aggiunge alla flotta di MSC Crociere dal 2003, è lunga 315 metri, larga 43 metri e alta 65 metri con una stazza lorda di 171.598 tonnellate. La nave può viaggiare ad una velocità fino a 22.7 nodi, è stata progettata per navigare in tutte le stagioni e per essere in grado di scalare la maggior parte dei porti crocieristici internazionali, offrendo la più ampia ed emozionante gamma di funzionalità di bordo di qualsiasi altra nave da crociera di MSC. Al termine della cerimonia di cambio della bandiera, MSC Meraviglia risalirà fino al Porto di Le Havre per la sua cerimonia inaugurale del 3 giugno. La nave inizia quindi il suo primo viaggio lungo la costa atlantica, con scalo a Vigo (Spagna), Lisbona (Portogallo), fino al Mediterraneo, toccando quindi Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia) e, infine, Genova (Italia). L’11 giugno inizierà il primo itinerario di 7 notti, in partenza da Genova per Napoli (Italia), Messina (Italia), La Valletta (Malta), Barcellona, ​​Marsiglia e rientrerà a Genova il 18 giugno.