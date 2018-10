Msc Crociere, nuove unità nel Mediterraneo, nuove rotte e tanta promozione

Novità in arrivo per Msc Crociere che al TTG Incontri di Rimini ha svelato la programmazione dei prossimi anni forte di nuovi progetti in cantiere, primo fra tutti l’arrivo di due nuove navi di ultima generazione. Msc Bellissima e Msc Grandiosa, le due unità di generazione “Meraviglia”, e “Meraviglia Plus” esordiranno rispettivamente nel marzo e nel novembre 2019. Con il loro arrivo si aggiungeranno all’attuale offerta ben quattro nuovi spettacoli del Cirque du Soleil at Sea, già disponibili esclusivamente per gli ospiti di Msc Meraviglia: show giornalieri in scena in aree appositamente ideate dalla Compagnia, in collaborazione con gli artisti del Cirque du Soleil.

“Il 2019 sarà per noi un anno ricco di sfide. Con l’arrivo di Msc Bellissima e Msc Grandiosa, la nostra flotta arriverà a 17 unità. Entrambe le navi saranno posizionate nel Mediterraneo occidentale, sottolineando sempre di più la centralità del mare Nostrum e dell’Italia, dove siamo presenti tutto l’anno. Riusciamo a raggiungere questo obiettivo -ha dichiarato Leonardo Massa, Country manager Italia della compagnia crocieristica (nella foto, il secondo da destra)- grazie all’importante piano di investimenti messo a punto, all’arrivo di nuovi prodotti sul mercato, alla passione, all’advace booking, ma soprattutto grazie al rapporto fiduciario con gli agenti di viaggio, che rappresentano il nostro canale distributivo principale”.

Tra le principali novità rese note in fiera spicca la proposta relativa all’estate 2019: il Mediterraneo, area in cui la Compagnia è già da molti anni leader di mercato, vedrà un ulteriore incremento dell’offerta con il posizionamento di ben nove navi, di cui cinque sul versante orientale e 4 in quello occidentale.

In Nord Europa saranno posizionate invece quattro unità: la Meraviglia, la Poesia, Preziosa e Orchestra. La grande novità del Nord Europa è la crociera di 22 notti che arriverà addirittura in Groenlandia. Msc Orchestra salperà da Amburgo ad agosto 2019 per dirigersi verso la Scozia e l’Islanda prima di arrivare in Groenlandia dove sono previste quattro tappe: Prins Christian Sund, Nuuk, Ilulissat e Qaqortoq. Il 31 agosto si farà rientro ad Amburgo. Sempre MSC Orchestra effettuerà crociere inedite alla scoperta dell’Irlanda della Gran Bretagna con tappe a Dublino, Cork, Belfast, Glasgow e Scozia.

Nei Caraibi, la prima novità in ordine temporale è il posizionamento di Msc Armonia a Miami per i suoi itinerari verso Cuba, andando ad arricchire l’esperienza con la possibilità di unire al viaggio in crociera una vacanza negli Stati Uniti d’America.

Da novembre saranno quattro le navi Msc che avranno Miami come homeport: Seaside, Armonia, Meraviglia e Divina. Quest’ultima salperà per crociere esclusive di 10 giorni che si spingeranno fino alle Antille. Ci saranno inoltre Msc Opera con crociere settimanali da Cuba e Msc Preziosa alle Antille.

Inoltre, prima di raggiungere i Caraibi, a novembre del 2019 Msc Meraviglia effettuerà tre crociere da 10 notti in partenza da New York verso la costa atlantica con tappe a Bar Harbor, Boston, Portland, Charlottetown, Corner Brook, Halifax, Quebec, St. John e Sydney (Canada), per poi posizionarsi ai Caraibi.

Infine, le promozioni. Oltre quelle pensate per i prossimi dodici mesi, è previsto il prezzo leggero che consente alla seconda persona di pagare la metà prezzo! Ovvero una riduzione del 25% per cento di sconto sulla questa crociera per entrambi passeggeri.