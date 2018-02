MSC Crociere presenta le novità 2018 alla Bit di Milano: in arrivo MSC Seaview

MSC Crociere alla Bit di Milano: presentate le novità 2018 da Leonardo Massa, Andrea Guanci e Luca Valentini.

MSC Crociere alla Bit di Milano: Leonardo Massa, Country Manager Italia, presenta le novità 2018

MSC Crociere alla Bit di Milano per presentare le novità 2018: tra queste MSC Seaview, nave gemella di MSC Seaside, che entrerà in flotta questa estate - a partire dal prossimo 2 giugno, giorno in cui sarà protagonista di una straordinaria cerimonia nel porto di Civitavecchia. Nuove rotte e nuovi investimenti, quindi, per MSC Crociere, a partire dalla programmazione Summer 2018 e Winter 2018/2019 fino al piano di espansione con il potenziamento della propria offerta nell'est del pianeta - negli Emirati Arabi e in India.

VIDEO - LEONARDO MASSA, COUNTRY MANAGER ITALIA: TRA LE NOVITÀ 2018 LA NUOVA MSC SEAVIEW

"Il 2017 è stato un anno molto positivo - commenta Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere - Il 2018 confermerà il trend, con l'aggiunta di grandi novità. Prima fra tutte il battesimo di MSC Seaview, che a partire da giugno andrà ad impreziosire il Mediterraneo, mentre la gemella MSC Seaside partirà ogni settimana da Miami, e MSC Meraviglia farà il suo debutto in nord Europa".

Tra le altre novità di MSC Crociere relative al 2018, anche il posizionamento ai Caraibi per espandersi nel mercato americano. L'offerta per i crocieristi si arricchisce infatti di nuovi itinerari per dare loro la possibilità di godere del sole e delle spiagge caraibiche in qualsiasi periodo dell'anno grazie alla presenza dell'ultima nave di nuova generazione MSC Seaside che ha come homeport la città di Miami.

Inoltre, a fare il suo debutto quest'anno in nord Europa sarà MSC Meraviglia, nave ultramoderna che ospita gli spettacoli "Cirque du Soleil at Sea" e che andrà ad aggiungersi a MSC Preziosa, MSC Magnifica e MSC Orchestra.

In termini di espansione, la novità più recente riguarda il potenziamento dell'offerta nell'est del pianeta grazie all'aggiunta di nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti con l'introduzione di una seconda nave: MSC Lirica. Con nuove crociere da 11 e 14 notti, MSC Lirica debutterà a novembre 2018 offrendo itinerari più lunghi, due overnight a Dubai e - per la prima volta - crociere in India con partenza da Dubai verso Mumbai, per scoprire le spiagge dorate di Goa o le gemme nascoste di Mangalore.

MSC Crociere, sempre più novità per gli agenti di viaggio: presentati in Bit i primi risultati degli MSC Corner, i webinar di MarcoPolo e il video-preventivo personalizzato

MSC Corner, webinar e video-preventivo personalizzato: sono queste le importanti novità di MSC Crociere dedicate esclusivamente agli agenti di viaggi. Una novità assoluta rivolta alle agenzie di viaggi sono gli inediti video-preventivi personalizzati che permetteranno agli agenti di inviare alla casella di posta dei loro clienti il video personalizzato della crociera che hanno scelto.

VIDEO - ANDREA GUANCI, DIRETTORE MARKETING MSC: RAFFORZARE IL LEGAME COI CLIENTI FINALI TRAMITE LE AGENZIE DI VIAGGI

Andrea Guanci, Direttore Marketing di MSC Crociere, ha commentato le novità rivolte agli agenti di viaggio per il 2018. "Siamo orgogliosi di presentare oggi un progetto ambizioso che ha come obiettivo da un lato di rafforzare ulteriormente il brand di MSC Crociere e delle agenzie di viaggi che lavorano con noi, dall'altro di incrementare la percentuale di conversione delle opzioni in conferme, generando in questo modo un risultato economico concreto, immediato e misurabile. Il video rappresenta un contenuto emozionale in grado di coinvolgere chi lo riceve, facendogli iniziare già a vivere l'esperienza di una crociera MSC. Ogni video sarà personalizzato in tutti i dettagli grazie all'utilizzo di immagini relative alla reale crociera scelta che mostrano quindi l'itinerario con le principali destinazioni, le date esatte della crociera, la nave e persino la cabina dove si alloggerà. Il tutto commentato con una voce fuori campo che chiamerà per nome il cliente. Ogni video sarà quindi unico e realizzato su misura in base a ogni singola opzione effettuata, questo rappresenta una novità assoluta nel settore del turismo e dei viaggi".

Altra iniziativa dedicata agli agenti di viaggio riguarda la realizzazione di una serie di webinar, per raccontare a chi lo desidera informazioni e curiosità relative agli itinerari e alle destinazioni di MSC Crociere. La partecipazione è a numero chiuso - massimo 200 agenti di viaggio - e avviene tramite web: offre la possibilità di interagire in tempo reale con i relatori del seminario tramite gli strumenti disponibili dal sistema di videoconferenza. Il primo webinar sarà dedicato al Nord Europa e sarà trasmesso in diretta dallo stand MSC Crociere alla Bit, martedì 13 febbraio dalle 10 alle 11.

Infine, la terza iniziativa è il progetto MSC Corner: inaugurato in un'agenzia di Roma a novembre 2017, ha registrato un grande successo e ha coinvolto ben 289 agenzie di viaggio, con l'obiettivo di creare al loro interno uno spazio espositivo che sia accogliente e funzionale per raccontare l'offerta di MSC in modo semplice e diretto.