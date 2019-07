Msc crociere sempre più a misura di adolescenti. E non solo sulla Grandiosa

Una nave a misura di bambini. L’annuncia Msc Crociere che rivela oggi i dettagli di una nuova linea di intrattenimento per bambini che debutta a bordo della Grandiosa, la nuova ammiraglia della compagnia che sarà battezzata a novembre di quest'anno. Ogni anno, Msc Crociere accoglie oltre 350mila bambini a bordo delle sue navi, con un programma di intrattenimento completo che offre centinaia di ore di attività ogni settimana, con 700 metri quadrati di spazi dedicati ai bambini di ogni fascia di età, oltre a divertenti parchi acquatici, sale giochi virtuali high-tech e molto altro ancora. Tre nuovissime attività saranno disponibili su Msc Grandiosa: Msc Dance Crew, The Drone Academy e Spy Mission, oltre ad introdurre una nuova web series rivolta agli adolescenti.

Commenta Matteo Mancini, Children's entertainment manager della compagnia di navigazione: "Il crescente numero di adolescenti che navigano con noi, dai 13 ai 17 anni, rappresenta oggi il 40% dei nostri giovani ospiti. Ciò ci ha spinto a progettare nuove ed entusiasmanti attività di intrattenimento dedicate agli adolescenti e realizzare una nuova web series dedicata a loro. Siamo lieti di lanciare Msc Dance Crew, Spy Mission e The Drone Academy a bordo di Msc Grandiosa entro la fine dell'anno, e annunciare che sono in corso le riprese di 'Cabina 12006' – la nostra nuova serie web per ragazzi che sarà online all'inizio del prossimo anno”.

Le nuove attività di intrattenimento Msc dance crew. Sviluppato in collaborazione con Freemantle, la società di produzione di alcuni talent show televisivi di successo mondiale, tra cui Idols, XFactor e Got Talent, questa nuovissima esperienza di competizione vede squadre di ragazzi tra i 12-17 anni lottare per vincere il titolo di dance crew dell'anno. Msc Crociere sta inoltre lavorando in collaborazione con l'agenzia immersiva che ha sede a Londra, The Department, specializzata nella creazione di produzioni teatrali e tecnologiche per una serie di marchi e compagnie globali, con il fine di presentare: The Drone Academy (i ragazzi impareranno a pilotare i droni, per poi gareggiare a squadre correndo lungo i 390 m2 dell'arena e muovendosi tra 15 ostacoli posti sul campo nel più breve tempo possibile), Spy mission ( gli ospiti più giovani sono guidati attraverso una serie di scenografie diverse poste in diversi punti della nave per scoprire storie uniche, seguire gli indizi e risolvere il mistero per vincere una serie di premi .

La web series per ragazzi “Cabina 12006” Dopo il successo di 'Kelly & Kloe Onboard', web series per bambini di Msc Crociere, in onda per tre stagioni e con oltre cinque milioni di visualizzazioni, la compagnia sta ora introducendo una nuova web series rivolta agli adolescenti. La serie in sette episodi segue l'adolescente Markus mentre si imbarca per la sua prima crociera. Tuttavia la sua vacanza non va esattamente come previsto e si trasforma in un'avventura inaspettata…. La Cabina 12006 su Msc Bellissima è piena di domande senza risposta e molte sorprese, e tocca a Markus (nella foto) e al suo amico Lucas risolvere il mistero con l'aiuto dell'assistente di crociera personale virtuale ZOE. Allo stesso tempo, due giovani ragazzi che sognano una carriera a bordo di una nave da crociera si imbarcano per uno stage unico e si intrecciano involontariamente con la trama della serie, grazie a una storia d'amore inaspettata.

Masterchef at sea juniors Per tutto il 2019, MasterChef at Sea Juniors, lanciato lo scorso ottobre su MSC Seaview, sarà esteso su tutta la flotta di Msc Crociere, il che significa che i bambini a bordo di tutte le navi potranno partecipare al concorso interattivo di cucina che si suddivide in due fasi. Questa attività è stata sviluppata per favorire l’interesse di nuova generazione di bambini alla cucina e ad incoraggiare un'alimentazione sana. L'attività aiuta i bambini a praticare tecniche utili ed a coltivare la creatività in cucina attraverso le ricette ideate da Rukmini Iyer, concorrente di MasterChef nel 2013 e autrice di due libri best-seller di cucina.