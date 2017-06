Le nuove navi World Class di MSC Crociere avranno 2.760 cabine per una capacità massima di 6.850 passeggeri, la più elevata capacità di tutta la flotta mondiale.

MSC Crociere e STX France insieme per le navi da crociera World Class

Oggi in occasione della cerimonia della bandiera di MSC Meraviglia, che ha consegnato a MSC crociere la nave di ultima generazione costruita dai cantieri STX France, le due società hanno firmato un nuovo accordo per l'ordine di due mega navi da crociera da 200.000 tonnellate di stazza lorda, alimentate a LNG, cui si aggiungono altre due navi in opzione. Le quattro navi costituiscono la nuova World Class di MSC Crociere. La firma sia tenuta alla presenza di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese e Bruno Le Maire, Ministro dell'Economia. Oltre all'accordo, MSC crociere e STX France oggi hanno anche svelato alcune caratteristiche chiave della World Class. Tra le varie innovazioni, le navi saranno dotate di nuovi motori alimentati a LNG e di un trattamento delle acque reflue di nuova generazione. Le nuove navi World Class di MSC Crociere avranno 2.760 cabine per una capacità massima di 6.850 passeggeri, la più elevata capacità di tutta la flotta mondiale. Le navi che saranno consegnate nel 2022 e 2024 - quelle in opzione nel 2025 e 2026 - avranno una lunghezza di 330 metri e 47 metri di larghezza.

MSC Crociere e STX France firmano l’ordine per le navi da crociera World Class. Le parole di Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC crociere, e di Laurent Castaing, CEO di STX France

Parlando nel corso della cerimonia della bandiera di MSC Meraviglia, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC crociere ha dichiarato: “Oggi, mentre sveliamo MSC Meraviglia, una nave che segna l'inizio di una nuova fase della nostra crescita, siamo lieti di confermare un altro componente chiave del nostro piano di investimenti decennale: la World Class. Queste nuove navi amplieranno la nostra partnership con STX France fino al 2026 con ulteriori sette innovative navi che saranno costruite”. Laurent Castaing, CEO di STX France ha commentato: “Ancora una volta, MSC crociere ho scelto di riporre la sua fiducia nella nostra capacità di supportare la sua crescita ed espansione, così come nella nostra capacità di ideare, sviluppare e costruire navi da crociera tra le più moderne e tecnologicamente avanzate al mondo. Aggiungendo la nuova Word Class alle altre quattro classi di navi che abbiamo consegnato negli ultimi 15 anni, sale a 20 il numero di navi della flotta costruite da STX France a Saint Nazaire. Questa eccezionale partnership industriale continuerà e porterà benefici all'intera regione”. Guardando la nave World Class dall’alto si osserva una futuristica forma a "Y" che consentirà viste panoramiche sul mare e aumenterà il numero delle cabine con balcone. La prua che scende perpendicolarmente sul mare è stata disegnata per aumentare la stabilità, l'idrodinamica e il comfort dei passeggeri. Altre innovazioni dedicate ai passeggeri includono aree family-friendly, poppa panoramica e una piscina di vetro. L'annuncio della nuova Word Class è stato dato nel corso della cerimonia ufficiale per la consegna di MSC Meraviglia. Durante la cerimonia della bandiera, che onora una millenaria tradizione marinara, la nuova ammiraglia della compagnia ha issato la sua bandiera ufficiale e ha ricevuto la benedizione porta fortuna. MSC Meraviglia sta partendo per il porto di Le Havre per la sua cerimonia inaugurale che si terrà il prossimo 3 giugno.