Msc Meraviglia salpa da Saint-Nazaire

Ha salpato questa mattina alle 10 dai cantieri Stx di Saint-Nazaire la Msc Meraviglia, la nuovissima nave di Msc Crociere che ieri ha avuto un battesimo in grande stile alla presenza del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, arrivato appositamente per partecipare alla cerimonia del cambio della bandiera, che rende omaggio alla secolare tradizione marinara, e che ha visto la nuova ammiraglia di MSC Crociere issare la sua bandiera ufficiale e ricevere la benedizione porta fortuna.

Una visita di cortesia, ma soprattutto un’occasione politica: infatti il presidente dopo aver visitato la nave ed essersi complimentato con la compagnia, ha detto chiaro e forte di non gradire che la maggioranza di Stx France, 2.600 persone impiegate e 1,4 miliardi di fatturato, passi dalla proprietà coreana a quella italiana con Fincantieri al 48% e Fondazione CrTrieste al 7%, facendo raggiungere agli italiani una quota del 54,66%, contro il 45,34% francese.

L’accordo era stato raggiunto dopo lunge trattative con il tribunale di Seul che aveva deciso nei mesi scorsi, per poter pagare i creditori del gruppo coreano Stx, oggi in amministrazione controllata, di mettere all’asta il 66,7% dei gloriosi cantieri bretoni di Saint Nazaire de l’Atlantique, passati sotto la proprieta’ asiatica anni fa e ribattezzati a Stx France. Il governo francese sotto la presidenza di Hollande si era detto favorevole all’accordo con gli italiani che si stava chiudendo praticamente sotto le elezioni presidenziali da cui e’ uscito vincitore Macron che ha idee diverse.

Con 171.598 tonnellate di stazza lorda e la capacità di ospitare 5.714 passeggeri, MSC Meraviglia è “la nave più grande mai costruita da un armatore europeo”, sottolineano orgogliosi i manager del gruppo e “la più grande nave entrata in servizio nel 2017?. Msc Meraviglia è una delle 6 nuove navi che entreranno in servizio tra il 2017 e il 2020 come previsto dall’ambizioso piano industriale della compagnia. Quattro di queste sei navi saranno costruite da Stx France, continuando a rafforzare la partnership di lungo periodo che ha già visto realizzare tutte le 13 navi della flotta di MSC Crociere, consentendo una crescita dell’800% dal 2003 al 2013. Le altre a Trieste presso Fincantieri.

MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo, basata in Svizzera e leader di mercato in Europa, Sud America e Sud Africa, stima che il totale degli investimenti con Stx France dal 2003 al 2020 ammonti a circa 7 miliardi di euro, diventando il primo investitore straniero privato in Francia (parlando di contratti di export). “Se si considera la costruzione di MSC Meraviglia ha richiesto l’impiego di 1.700 lavoratori al mese (oltre 3.000 al mese nei periodi di picco), nove milioni di ore-uomo, e che la costruzione di una nuova nave coinvolge oltre 400 tra fornitori e subfornitori, l’effetto economico di questo investimento non solo si estende a tutto il paese ma produce anche un effetto moltiplicatore”, fa notare la compagnia.

Dopo la cerimonia del varo in programma a Le Havre il 3 giugno, madrina sempre Sophia Loren, MSC Meraviglia inizierà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo Occidentale.

