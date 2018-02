Original Marines regala un viaggio con il concorso "Che storia i Caraibi"

Original Marines premia i clienti: dal 5 febbraio al 5 marzo 2018 il concorso "Che storia i Caraibi" regala un viaggio ad Aruba.

Original Marines, con "Che storia i Caraibi" si vince un viaggio ad Aruba per il 35° compleanno del brand

Original Marines ha deciso di premiare i suoi clienti: il concorso "CHE STORIA I CARAIBI!" dà, infatti, la possibilità di volare ad Aruba. Questa è la prima attività in calendario che da il via ai festeggiamenti del 35° compleanno di Original Marines, l’importante anniversario del brand, coinvolgendo gli oltre 550 store presenti sul territorio nazionale. Dal 5 febbraio fino al 5 marzo, acquistando le proposte della nuova collezione Spring 2018, con 40 euro di spesa, è possibile partecipare al concorso CHE STORIA I CARAIBI! per vincere un viaggio ad Aruba, la colorata e vivace isola dei Caraibi, straordinario luogo che ha fatto da cornice al catalogo della collezione Original Marines Spring Summer 2018.

Original Marines, come partecipare al concorso con la collezione Spring Summer 2018

Per partecipare al concorso basterà ritirare il catalogo della collezione Spring 2018 ed effettuare un acquisto pari a 40 euro che darà il diritto di ricevere una cartolina con il codice card. Una volta registrati sul sito dedicato all’iniziativa www.chestoriaicaraibi.it, si potrà inserire il codice card e il codice presente nel catalogo. Entro il 13 marzo sarà estratto il vincitore del viaggio ad Aruba per tutta la famiglia (2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni).

Original Marines, inoltre, regalerà nello stesso periodo dal 5 febbraio al 5 marzo per ogni 40 euro di spesa, la original bag, la shopper richiudibile personalizzata Original Marines, proposta nei colori istituzionali del brand: rosso, bianco e blu.