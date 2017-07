Sali a borgo: partito il secondo weekend dell’iniziativa promossa da Enit

Una Moto Guzzi di Sali a Borgo a Umbertide nel corso del primo weekend dell'iniziativa promosso da ENIT, Moto Guzzi e rivista “Motociclismo”.

Partito il secondo weekend di Sali a borgo, l’iniziativa promossa da Enit. Le parole di Fabio Maria Lazzerini, Consigliere Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT)





È partito il secondo weekend di Sali a borgo, l’iniziativa promossa da ENIT-Agenzia Nazionale per il Turismo, Moto Guzzi e la rivista “Motociclismo”, in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” coinvolti nella valorizzazione itinerante delle bellezze custodite dai meravigliosi paesi del Centro Italia. Dopo il debutto a Pesaro il 23 giugno, per altri tre weekend (7-9 luglio, 21-23 luglio, 28-30 luglio), alcuni splendidi borghi presenti (dopo l'Umbria) nelle Marche, nel Lazio e in Abruzzo sveleranno le proprie bellezze al passaggio di tre Moto Guzzi V9 che ne percorreranno le antiche strade, esplorando i luoghi più nascosti per respirare a pieni polmoni storia e tradizioni secolari. Moto Guzzi ha voluto condividere i valori di autenticità e di italianità che contraddistinguono questa iniziativa. “Promuovere questa iniziativa ha un duplice scopo - dichiara Fabio Maria Lazzerini, Consigliere Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) - far sentire la nostra vicinanza concreta alle regioni terremotate e dare il nostro contributo attraverso la promozione turistica di alcuni dei borghi più belli d’Italia. “Allo stesso tempo” continua Lazzerini “percorrere queste strade in moto ci consentirà di conoscere ancora più da vicino le tradizioni e le innumerevoli bellezze di cui è ricco il nostro territorio perché il mototurismo offre una prospettiva nuova per la scoperta dei luoghi e delle bellezze architettoniche più nascoste”.

Partito il secondo weekend di Sali a borgo, l’iniziativa promossa da Enit. Le parole di Giovanni Bastianelli, Direttore Esecutivo Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e del Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso

Tra le località e i borghi coinvolti, dopo Offida, Ascoli Piceno, Civitella del Tronto, Campli, Canyon del Salinello, Vallinquina, Folignano - Villa Pigna di venerdì 7 luglio, Sabato 8 luglio è la volta di Acquasanta Terme, Amatrice, lago di Campotosto, Passo delle Capannelle, l’Aquila mentre domenica 9 luglio si parte da L’Aquila per raggiungere Paganica, Assergi, Piano Filetto, Mucciante, Castel del Monte, Rocca Calascio con arrivo a Santo Stefano di Sessanio. “Vogliamo contribuire a sostenere le regioni terremotate” dichiara Giovanni Bastianelli, Direttore Esecutivo Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) attraverso l’esaltazione delle numerose bellezze di cui è ricco questo nostro territorio. Abbiamo scelto la moto” continua Bastianelli “per poter raggiungere anche i borghi più nascosti e meno conosciuti e per poter far sentire la nostra vicinanza a queste popolazioni. E’ un modo per accorciare le distanze, far sentire l’abbraccio di tutta Italia e promuovere il turismo e le tradizioni di queste terre”. "Ringrazio l'Enit per aver organizzato questa bella iniziativa - commenta il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso - che accende i fari su una delle aree più belle del Paese, meritevole di una quota crescente di turismo, rappresentandone la voglia di rinascita dopo il sisma. Sono un 'guzzista' sin dall'adolescenza e sarà emozionante attraversare questi luoghi in moto, toccando i borghi e le bellezze naturali del cuore d'Italia".

Partito il secondo weekend di Sali a borgo, l’iniziativa promossa da Enit. Le parole di Fiorello Primi, Presidente Associazione “I Borghi più belli d’Italia”

1.300 km di meraviglie emozionanti, un viaggio lento fra le terre meno note dell’Italia, una curva dopo l’altra per scoprire panoramiche mozzafiato inaspettate, gioielli nascosti fra le montagne dove il tempo sembra essersi fermato, incantevoli villaggi affacciati sul mare o piccoli paesi arroccati che tracciano il confine fra le verdi colline e il cielo. I partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica attraverso l’alternarsi di paesaggi diversi: dalla dolce costa adriatica alle aspre montagne del Gran Sasso, passando per il suggestivo Lago Trasimeno e le fresche cascate del fiume Aniene a Subiaco, le ondulate colline che digradano verso il mare e le rocche medioevali che dominano dall’alto solitarie vallate. Tra le località e i borghi coinvolti nei prossimi due weekend figurano Roma (Appia Antica), Subiaco, Rieti, Norcia, Ferentillo e Narni per le terza tappa (21 – 23 luglio); Rocca San Giovanni, Passo Fonte Tettone, Sulmona, Opi, Boville Ernica e Sperlonga per l’ultima tappa (28 – 30 luglio). “L'iniziativa Sali a Borgo” commenta Fiorello Primi, Presidente Associazione “I Borghi più belli d’Italia” “è importante perché ha scelto itinerari nelle Regioni coinvolte dagli ultimi eventi sismici per dimostrare che la grandissima parte dei luoghi e dei borghi sono perfettamente in grado di ospitare turisti e visitatori. I Sindaci de I Borghi più belli d'Italia coinvolti” continua “hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa e daranno il meglio per accogliere gli ospiti, mentre i Borghi - già Belli di per sé – offriranno uno spettacolo unico e ineguagliabile”. Una costellazione di eventi, tra degustazioni di prodotti enogastronomici, manifestazioni e rievocazioni storiche capaci di esprimere lo spirito vivace di questi luoghi, accompagnerà i motociclisti nei borghi coinvolti, in viaggi silenziosi e personali che diventeranno un racconto corale sulle tracce dell'essenza dei territori attraversati. Con l'hashtag #SaliaBorgo sarà possibile seguire in diretta il percorso anche attraverso una serie di pillole video che verranno realizzate per tutte le giornate, con i passaggi più salienti e le emozioni più intense e che saranno pubblicate su canali social di Enit (Facebook; Twitter) e di Italia.it (Facebook; Twitter; Instagram). Sempre sui canali social, verranno, inoltre, trasmessi brevi video realizzati in tempo reale con una telecamera installata direttamente a bordo di una moto.