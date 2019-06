Sicilia, Settimana dello Sport al CDSHotels - Terrasini - Città del Mare

Tornei, allenamenti, lezioni nelle discipline olimpiche! Dal 7 al 13 luglio al Terrasini Città del Mare – CDSHotels (www.cdshotels.it) si svolgerà la Settimana dello Sport. Maestri e animatori guideranno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze ma anche (volendo) i loro genitori, alla scoperta delle più amate discipline all’insegna dei grandi valori dello Sport.

In una terra magica come la Sicilia, amata da tutti i popoli del Mediterraneo, e prima di tutto dai Greci, che hanno inventato le intramontabili Olimpiadi, i fortunati, che potranno prenotare la loro vacanza al Terrasini – Città del Mare, dal 7 al 13 luglio, potranno vivere momenti unici. Parteciperanno infatti alla simulazione della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e potranno sentirsi in questo modo piccoli grandi Campioni!

Il Terrasini - Città del Mare sorge a terrazza sul mare, affacciandosi su una spettacolare Baia. Vicinissimo all’aeroporto internazionale di Palermo e, ad appena mezz’ora di distanza dalla stazione ferroviaria, ha ben quattro ristoranti, centro benessere, centro congressi, area shoopping e ben quattro piscine di cui una olimpionica. E’ famoso al mondo per il Toboggan, lo scivolo d’acqua più grande d’Europa che permette di tuffarsi direttamente nello splendido e azzurro mare della Sicilia, dopo aver provato emozioni irripetibili.

Dal 2 giugno a firmare la gestione del Terrasini - Città di Mare è CDHotels la catena alberghiera pugliese che fa della qualità dei servizi la sua mission aziendale.