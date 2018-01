Star Alliance, con Round the World il giro del mondo in soli due scali

Star Alliance, con Round the World il giro del mondo possibile con soli due scali.

Star Alliance: il giro del mondo in soli due scali con le tariffe Round the World

Star Alliance migliora la propria offerta Round the World: sarà possibile, infatti, fare il giro del mondo in solamente due scali - contro i tre necessari fino ad oggi. Con le tariffe Round the World (RTW) di Star Alliance, infatti, è ora possibile fare il proprio viaggio intorno al mondo fermandosi soltanto in due destinazioni per almeno 24 ore. Fino ad ora erano necessari almeno tre scali per tutti i biglietti RTW; questa modifica aumenta il numero di itinerari disponibili sul network di Star Alliance che possono essere utilizzati per i viaggi RTW.

Janice Antonson, Vice President Commercial and Communications di Star Alliance: prodotto tariffario Round the World diventa più allettante

“Consentendo il giro del mondo con solo due stopover, il prodotto tariffario Round the World di Star Alliance sarà più allettante. Ora i clienti troveranno più semplice creare il proprio itinerario su misura scegliendo fra la vasta offerta fornita dalle nostre 28 compagnie aeree membre. Tutte insieme queste operano oltre 18.400 voli giornalieri, collegando 1.300 destinazioni in 191 Paesi", ha dichiarato Janice Antonson, Vice President Commercial and Communications di Star Alliance.

Round the World di Star Alliance, ecco come funziona la nuova offerta

I biglietti RTW di Star Alliance possono essere prenotati online su www.staralliance.com/en/book-fly. Lo strumento "Star Alliance Book & Fly" è disponibile in inglese, tedesco e giapponese e consente ai passeggeri di pianificare il proprio viaggio RTW comodamente da casa, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Coloro che desiderano condividere i propri itinerari possono farlo tramite e-mail o attraverso la funzionalità integrata dei social media. Una volta che tutti i voli sono stati prenotati, i biglietti elettronici possono essere emessi facilmente tramite lo strumento online. In alternativa, i clienti possono contattare qualsiasi compagnia aerea membro di Star Alliance o un agente di viaggio per prenotare e acquistare un biglietto RTW.



Le tariffe RTW in generale hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente se comparate con l’acquisto separato dei singoli biglietti presso le varie compagnie aeree, per coprire lo stesso itinerario. Il costo totale di un biglietto RTW varia a seconda della classe di prenotazione, dell’itinerario preciso, del chilometraggio e del routing scelti, nonché dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

In termini di distanza, i clienti possono creare il proprio itinerario personalizzato fino a 26.000, 29.000, 34.000 o 39.000 miglia. I clienti possono scegliere le rotte che preferiscono, rispettando i limiti in miglia previsti dai diversi livelli tariffari. Il viaggio deve cominciare e terminare nello stesso Paese e prevedere un’unica direzione, verso est o verso ovest, anche se alcuni cambi di direzione sono consentiti all’interno dello stesso continente. Sia l'Oceano Atlantico che l'Oceano Pacifico devono essere attraversati una sola volta.

Oltre a costruire un itinerario da zero, i clienti possono anche scegliere tra una vasta gamma di viaggi RTW tematici, tra cui World Food, World Wonders, Architecture Hotspot, Nature Trail, Aquatic Wonders, Connecting Cultures, Natural Wonders, Sports Hotspots, Wine Tasting, Romantic Journey e Luxury Lifestyle. In questo caso, lo strumento carica automaticamente un itinerario suggerito, che il passeggero può adattare in base alle proprie esigenze.

Deve essere effettuata una sosta di almeno 24 ore in minimo due città e l’itinerario può includere fino a 15 soste.

I clienti che viaggiano con i biglietti Giro del Mondo di Star Alliance possono accumulare miglia con uno qualsiasi dei Programmi Frequent Flyer (FFP) offerti dalle compagnie aeree dell’alleanza. Le miglia accumulate possono concorrere all’ottenimento dello status Star Alliance Gold o Silver e possono essere utilizzate, ad esempio, per acquistare voli, ottenere upgrade o soggiorni in hotel.