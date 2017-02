Studio 88 compra Aqualux Hotel Suite&Terme di Bardolino. Con 125 camere e il versatile Centro Congressi, Aqualux Hotel Spa & Suite è il nuovo punto di riferimento di tutto il Garda veronese e non solo. La proposta di Aqualux dedicata al mondo MICE è ampia e variegata: 1.200 mq di spazio congressuale, con un foyer, due sale plenarie (rispettivamente per 250 e 120 persone) e tre altre aree.

Le sale sono corredate di attrezzature di ultima generazione. La sala Colombara (273 mq) può essere suddivisa in sala Novello (166 mq) e Sala Riviera (107 mq); la Sala Bardo (111 mq), a forma di botte, è perfetta per meeting, esposizioni, presentazioni di autovetture e motociclette. La Sala Zerbetto (54 mq) è l’Executive Board Meeting, ideale per incontri esclusivi; la Sala Gramole (49,50 mq) può accogliere meeting di piccole e medie dimensioni. Una menzione speciale va all’AquaSpa & Wellness di ben 1000 mq e alla spettacolare area pool che conta tra l’esterno e l’interno ben 8 piscine (7 di acqua termale e una con acqua salata).

Uno dei plus della struttura è sicuramente l’offerta gourmet dei due ristornati Italian Taste e Drops Food & Wine con un occhio di riguardo per le eccellenze a KM 0. La frizzante area bar Sparkling Lounge propone una lista creativa di cocktail in un’atmosfera cosmopolita. Anche grazie alla sua Cigar Lounge è perfetta per piacevoli momenti di intrattenimento. Garage e connessione internet nelle aree comuni gratuiti.