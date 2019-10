Ticketcrociere, l'e-commerce delle crociere funziona: ecco perchè cresce

Trenta valute internazionali disponibili, transazioni sicure, user experience fluida e intuitiva. Sono le chiavi del successo del servizio e-commerce di Taoticket, agenzia di viaggi online specializzata in crociere, e dello shop sul suo canale italiano Ticketcrociere. Se acquistare voli, traghetti, hotel in e-commerce oggi è molto diffuso, la crociera ha un target diverso e un gran numero di variabili da considerare rispetto alla prenotazione di una camera d’albergo dove è semplice standardizzare l’offerta. Quando si sceglie una crociera, si parte da circa venti tipi di cabine, tra yacht club, suite, esterne, con balcone, interne, cabine a prua, a poppa, vicine o lontane dagli ascensori, per citare alcune opzioni. Poi ne subentrano altre, tra cui le diverse tariffe, i pacchetti, le politiche di sconto per chi acquista online, i codici sconto cumulabili per i possessori di fidelity card delle compagnie di navigazione. Un prodotto sfaccettato come quello delle crociere va strutturato per accompagnare per mano il cliente nell’acquisto, anche attraverso una user experience semplice e intuitiva.

Oggi il 10% del prodotto viaggia su e-commerce, il restante 90% è venduto dalle agenzie di viaggi online e tradizionali. “Sono percentuali che si mantengono costanti nel tempo; per quanto ci riguarda, siamo partiti dal 5% tre anni fa e adesso siamo allineati alla media del 10%, con picchi del 12%”, dichiara il responsabile Qualità e Produzione di Ticketcrociere Andrea Barbaro. “Quello che sta facendo la differenza, anche a livello di reputation, è che offriamo l’e-commerce per tutte le valute internazionali, circa trenta. Le principali sono euro, dollaro, sterlina e yuan, la moneta cinese”.

Bisogna poi fare i conti con la resistenza del mercato Italia. “È questione di cultura; gli italiani sono legati all’acquisto tradizionale, preferiscono parlare e trattare”, spiega Barbaro. “Nonostante la nostra azienda abbia visibilità maggiore in Italia, in percentuale l’e-commerce funziona molto di più all’estero. Le cose però stanno cambiando: le transazioni online sono diventate molto sicure, ancor più dal 14 settembre scorso, con l’obbligo di inserire ulteriori codici di sicurezza nelle operazioni online”. Per adeguarsi alle richieste italiane, l’e-commerce proposto da Ticketcrociere offre due strade: l’acquisto immediato con carta di credito; la possibilità di pagare mediante bonifico che di fatto lascia opzionata una cabina per due-tre giorni, fino all’arrivo del pagamento.

Ticketcrociere è il brand italiano di Taoticket s.r.l, agenzia di viaggi online specializzata nel segmento crociere che nel 2018 ha fatto registrare quasi 20mila prenotazioni, per un volume d’affari di circa 16 milioni di euro. Per il 2019 l’azienda prevede una crescita del 22%, con un fatturato che toccherebbe quota 20 milioni di euro.