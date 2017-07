Veneto sesta regione turistica d'Europa

“È un risultato che deriva dalla vasta e molteplice offerta turistica del nostro territorio, ma anche dalle straordinarie capacità e dalla grande passione degli imprenditori veneti che operano nel settore dell’ospitalità”.

Commenta così il Presidente della Regione gli ultimi dati resi noti dall’Eurostat, riferiti al 2015, che pongono il Veneto al sesto posto in Europa per importanza turistica, prima in Italia.

“I nostri operatori – aggiunge il Governatore – hanno saputo abbinare costantemente negli anni l’esperienza e la tradizione nel turismo del Veneto all’innovazione e alla modernizzazione dell’offerta, investendo in termini di miglioramento delle strutture e dei servizi. Il nostro compito è quello di dare supporto concreto a questi investimenti: lo stiamo facendo, utilizzando al meglio le linee di finanziamento comunitarie unite alle nostre risorse e ovviando così ai tagli dello Stato, la cui politica turistica e di sostegno alle imprese non aiuta certo a sviluppare un’economia trainante e in grado di generare molti posti di lavoro”.

“Se il Veneto può contare su circa 70 milioni di presenze ed è la prima industria della nostra regione con 17 miliardi di fatturato – conclude il Governatore – lo si deve a chi riesce a valorizzare ogni risorsa e ogni bellezza di questa splendida terra che, dai primi dati di dell’estate in corso, si accinge ad alzare ulteriormente l’asticella del gradimento nazionale e internazionale, lasciando presagire che il 2017 sarà una nuova stagione di record assoluti per il nostro turismo”.