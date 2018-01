Visit Monaco, il Principato tra eventi di cultura sport e intrattenimento

Visit Monaco: il Principato di Monte Carlo tra eventi d cultura sport e intrattenimento.

Visit Monaco, eventi per grandi e piccini a partire dal Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Il Principato di Monaco apre il 2018 con tanti eventi di cultura, sport e intrattenimento. In questi giorni e fino al 28 gennaio andrà in scena la 42esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, il più grande e prestigioso evento circense del mondo dedicato ai grandi ma soprattutto ai più piccini. I migliori artisti circensi del mondo si confronteranno nella splendida cornice di Fontvieille per aggiudicarsi gli ambiti Clown d'oro, Clown d'argento e Clown di bronzo. L’edizione 2018 della manifestazione celebra i 250 anni del circo moderno: era il 1768, infatti, quando il giovane scudiero londinese Philip Astley, sergente maggiore degli ussari di sua maestà che aveva appena lasciato l'esercito, presentò su una pista circolare nei pressi di Westminster Bridge uno spettacolo equestre arricchito da artisti provenienti dalla fiera, giocolieri, acrobati, danzatori di corda ma anche cani e scimmie ammaestrati. Era la nascita del circo odierno. Per rendere omaggio a questa figura, SAS la Principessa Stéphanie, Presidente del Comitato organizzativo del Festival monegasco, ha voluto invitare nel Principato i migliori ambasciatori dell'arte circense di oggi che daranno vita a trenta numeri di altissimo spettacolo.

Il Rally di Monte-Carlo anima gli appassionati di sport nel Principato di Monaco

In concomitanza con il Festival del Circo, non può mancare anche il tradizionale Rally di Monte-Carlo, iniziato il 22 gennaio e che terrà il pubblico sportivo col fiato sospeso fino al 28 gennaio 2018. Il Rally presenta quest'anno alcune novità, pur mantenendo un giusto bilanciamento tra innovazione e tradizione: nuovi percorsi, il ritorno delle nuove auto del WRC dopo un anno di introduzione e messa a punto e la comparsa di nuove auto di categoria inferiore, come le Citroën C3R5 e la Hyundai i20R5.

Nel Principato di Monaco la festa mascherata Venise à Monte Carlo, dal 14 al 18 febbraio

Venezia sarà protagonista di un grandissimo evento mascherato che si terrà dal 14 al 18 febbraio 2018 in occasione del Carnevale: Venise à Monte Carlo. Ispirata al tema dell'amore universale, la seconda edizione della kermesse carnevalesca onorerà la città di Venezia, la sua cultura e le sue tradizioni e importerà lo spirito e la magia del Carnevale nel cuore stesso del Principato. Più di 70 artisti, tra ballerini e attori, arriveranno da Venezia per animare queste giornate con abiti d’epoca messi a disposizione dal rinomato Atelier Nicolao, in un’atmosfera elegante e gioiosa. Eccellenza, arte e storia veneziana saranno i protagonisti di questa edizione con numerosi appuntamenti che renderanno omaggio allo splendore di Venezia e al suo celebre Carnevale. I festeggiamenti cominceranno mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, e si protrarranno fino a domenica 18, scanditi da un sontuoso Gran Ballo Mascherato la sera di sabato 17 febbraio allo Sporting Monte-Carlo. Qui gli ospiti faranno un salto nel tempo rivivendo i fasti della Venezia del XVII secolo grazie ad abiti, parrucche e allestimenti tradizionali.