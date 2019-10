Volotea investe su Napoli, aprirà la sesta base e procederà a nuove assunzioni

Volotea rafforza il suo legame con la città di Napoli e annuncia di aver scelto l’aeroporto di Capodichino come sua sesta base italiana. Con l’apertura della nuova base, ad aprile 2020, la low cost allocherà infatti due aeromobili A319 presso lo scalo partenopeo, permettendo spostamenti ancora più facili, comodi e diretti per i passeggeri campani, durante tutto l’anno. E non solo. La compagnia aerea procederà ad un programma di assunzioni in loco a supporto delle operazioni di potenziamento. Verranno, così, approcciati nuovi mercati che permetteranno una crescita del flusso di turisti incoming nazionali e internazionali, supportando il tessuto economico locale. Volotea è presente a Napoli con la sua offerta più ricca a livello nazionale e punta a crescere ulteriormente nel 2020. All’ombra del Vesuvio, Volotea è già la terza compagnia in termini di destinazioni raggiungibili, con un’offerta di 22 rotte. Nove di queste non sono operate da nessun’altra compagnia, rafforzando l'offerta totale dell'aeroporto e ampliando le opportunità di viaggio dei cittadini campani. “Siamo felici di aprire una base a Napoli, primo aeroporto Volotea in Italia e secondo nel nostro network per numero di posti disponibili: grazie alla nuova base, i passeggeri campani potranno volare in orari ancora più comodi. A Napoli, inoltre, utilizzeremo aeromobili Airbus A319 che ci permetteranno così di offrire, il prossimo anno, più di un milione di posti a livello locale”, dichiara Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea. La società è oggi primo vettore a Napoli per collegamenti verso destinazioni nazionali e isole greche, a dimostrazione del potenziale di crescita dello scalo partenopeo. “La presenza di aeromobili basati a Napoli consentirà di operare voli su tratte nazionali in fasce orarie più comode, in particolare per l’utenza business. Con i nostri partner, in linea con la crescita responsabile dello scalo, puntiamo ad aeromobili con migliori performance in termini di sostenibilità ambientale: i nuovi aeromobili, con il 25% di posti in più, hanno infatti minori emissioni per passeggero e meno impatto acustico", sottolinea Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.

Volotea opera a Napoli dal 2013 e ha recentemente sorpassato i suoi 2.500.000 passeggeri presso lo scalo. Sono ottimi i risultati registrati da Volotea a Napoli che, da giugno a settembre, ha trasportato a livello locale 664.000 passeggeri, pari ad un incremento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da gennaio a settembre 2019, infine, la low cost ha operato a Napoli circa 5.300 voli (+21% rispetto al 2018), raggiungendo un load factor del 94%.