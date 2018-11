Volotea, la compagnia low-cost annuncia a Napoli nuovi collegamenti dal 2019.

Volotea sceglie Cagliari come base, la quinta in Italia. Con l’orario invernale 2019, da Cagliari verranno introdotti cinque nuovi collegamenti (per Palermo, Pescara, Praga, Strasburgo e Marsiglia) che consentiranno alla compagnia iberica di assumere nel capoluogo sardo circa 60 nuove unità. Previsti invece quattro nuovi collegamenti da Genova: per Malta, Pantelleria, Malaga e Corfù. Da Bari sarà operativo un nuovo volo per Marsiglia, due le nuove rotte da Verona (Malta e Zante), Palermo (Pescara e Cagliari), da Pescara (Palermo e Cagliari), una invece da Napoli per Bilbao. Lo ha annunciato il presidente e fondatore di Volotea, Carlos Munoz, a Napoli in occasione della nuova rotta dalla città partenopea. Il nuovo, che prenderà il via ad aprile 2019, porterà a ventidue, dieci delle quali esclusive, le mete raggiungibili da Capodichino. Inoltre, per il 2019 il vettore concentrerà i suoi investimenti su Napoli dove scenderà in pista con la sua offerta più importante a livello nazionale: saranno infatti più di 930mila i biglietti in vendita presso l’aeroporto campano. Un’offerta in linea con le previsioni di crescita del vettore, visto che nei primi otto mesi dell’anno sono stati oltre 625mila i passeggeri trasportati dalla low-cost, il 51% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. “Grazie al nuovo volo per Bilbao -ha affermato Munoz- proponiamo per l’anno prossimo un ventaglio di offerte davvero ampio a Napoli dove abbiamo intensificato gli investimenti e concretizzando la più importante offerta Volotea in Italia: saranno infatti 7mila i voli per il 2019, riconfermando così lo scalo come uno dei più importanti e strategici”. Un’offerta dovuta anche al continuo adeguamento di Capodichino agli standard di qualità a livello europeo. Lo ha sottolineato Armando Brunini, amministratore delegato della Gesac, che ha anche annunciato che a fine 2018 per la prima volta lo scalo toccherà 9,5 milioni di passeggeri in transito. A margine della presentazione del nuovo volo Volotea da e per Bilbao Brunini si è soffermato anche sulle previsioni di traffico per Natale: “Per il periodo natalizio -ha detto- ci aspettiamo una crescita del 7-8% anche se è presto per dare esattamente i numeri su quanti passeggeri voleranno. Ci aspettiamo comunque rispetto allo scorso anno una leggera crescita. L'anno scorso complessivamente nel periodo invernale abbiamo fatto un più 40-50%, quindi ora è difficile continuare a crescere sempre su quei ritmi, ma il trend resta e testimonia anche che funziona la destagionalizzazione”.