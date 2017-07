Alieni sulla Terra. Invasione aliena. La previsione choc di Nostradamus

Invasione aliena della Terra. Ci siamo. Incredibile rivelazione dice che a settembre la Terra potrebbe subire un’invasione aliena. La notizia sta facendo il giro del web, incuriosendo milioni di utenti che si interrogano sul destino della Terra. L'annuncio di questo sconvolgente avvenimento c'è stato sul canale YouTube di un noto cospirazionista che risponde al nome di T. Chase, il cui canale si chiama Revelation13. Secondo lo youtuber la previsione sarebbe stata formulata da Nostradamus, uno dei più noti profeti della storia, che avrebbe previsto l'invasione in un periodo compreso tra il 2017 e il 2020.

A seguito dell’arrivo degli extraterrestri sulla Terra, spiega inoltre T. Chase, il rischio è quello dello scoppio di una terza guerra mondiale che vedrebbe coinvolte le due superpotenze USA e Russia. Tuttavia a seguito del disastro, spiega l’uomo, potrebbe venire un periodo positivo per l’umanità con l’instaurazione di un nuovo ordine mondiale: "Un cambiamento del DNA umano tramite una tecnologia che gli alieni hanno renderà gli esseri umani creature più tranquille e organizzate. Gli esseri umani sono troppo inclini alla guerra e così facendo, saranno in grado di vivere in pace".

















Il documento dell'Fbi