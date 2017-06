Attacco alieno alla Terra a settembre. Avvistati enormi Ufo dalla Nasa. Foto

Attacco alieno alla Terra nel 2017? Secondo l'Inquisitr e il Daily Star l'ex vicepresidente statunitense Joe Biden avrebbe incontrato l'anno scorso il presidente russo Putin per illustrargli dettagliatamente la situazione.



Sul web c'è un video dal titolo inequivocabile: “US warns Russia ‘Aliens on Their Way, Will Be Her in 2017”.



La voce narrante distorta comunica che a settembre di quest'anno gli alieni invaderanno la Terra e che un satellite della NASA ha già catturato le immagini di enormi UFO che sono diretti verso la Terra.



Il video sostiene che Putin si stia già armando per non farsi trovare impreparato durante l'invasione aliena e che stia mettendo da parte le tensioni con l'America, soprattutto dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, per unire le forze e combattere gli alieni. .







Il documento dell'Fbi