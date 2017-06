Attacco alieno alla Terra. Invasione aliena della Terra. Attacco alieno: foto

Attacco alieno. Il governo turcho: attacco alieno. La notte dello scorso 27 novembre, in Turchia si sono verificati vari avvistamenti UFO in diverse parti del Paese. Immediatamente i testimoni hanno iniziato a postare foto e video sui social media.

Stando al The Inquisitr, diverse persone in tutto il territorio turco sono state terrorizzate dall’improvviso aumento di avvistamenti UFO, riportando sui social media l’ipotesi che la Terra potesse essere sotto attacco da parte degli alieni. I social media permettono una diffusione rapida di queste notizie, così in poche ore gli avvenimenti in Turchia hanno avuto una notevole visibilità a livello mondiale.



La notte del 27 novembre sono stati viste diverse sfere luminose muoversi nei cieli turchi. Il canale youtube di securteam10 ha caricato un video proprio di questo evento. Anche il periodico The Sun ha riportato gli strani eventi, mettendo in evidenza il panico vissuto da testimoni.







Il documento dell'Fbi