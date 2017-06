Ballottaggi Elezioni comunali 2017: exit poll ballottaggi 2017 città per città

Ballottaggi Elezioni Comunali 2017, 111 comuni al voto: le stime delle principali città

Ballottaggi Elezioni Comunali 2017: ultime notizie exit poll e risultati nelle principali città dove si vota: Genova, Verona, Padova e Parma. Affluenza in calo, alle 19:00 si calcola intorno al 31%. Tra le città doce si è votato di più: Lecce, Padova e Rieti. Si vota sino alle 23:00 quando si chiuderanno ufficialmente i seggi.

Si vota per i ballottaggi delle Elezioni Amministrative 2017. Un test politico molto importante sia per il governo e il Pd sia per il Centrodestra, dopo il disastro dei 5 Stelle al primo turno dell'11 giugno. Affaritaliani.it ha sondato i sentiment nei principali partiti cercando di capire come stanno andando le principali sfide da Nord a Sud.

Elezioni Comunali 2017 ballottaggio a Genova ottimismo nel Centrodestra. Al primo turno Marco Bucci è arrivato sorprendentemente in testa con il 38,8% contro il 33,39% del dem Gianni Crivello. Attualmente nel Pd, stando agli rumor, vedono la partita difficile e favorito è certamente Bucci. Nel Centrodestra non si parla di trionfo ma c'è la convinzione di poter strappare il capoluogo ligure con il 52-53%, quindi circa cinque punti di vantaggio. Il Pd, ma non solo a Genova, spera in una forte astensione.

Elezioni Comunali 2017 ballottaggio a Verona la battaglia appare molto aperta. Leggermente favorito il candidato di Centrodestra Federico Sboarina, che al primo turno ha ottenuto il 29,26%, ma la sua sfidante, Patrizia Bisinella, compagna del sindaco uscente Flavio Tosi, seppur indietro potrebbe contare su na parte dei voti andati al Pd e al Centrosinistra lo scorso 11 giugno. E' una delle competizioni più incerte, ma comunque nella Lega c'è un cauto ottimismo.

Elezioni Comunali 2017 ballottaggio a Padova appare in discesa la strada per la riconferma del leghista Massimo Bitonci, candidato dell'intero Centrodestra, che al primo turno ha raccolto il 40,25% dei consensi. Molto difficile stando ai sentiment last minute un recupero del Pd con Sergio Giordani, che parte dal 29,20%.

Elezioni Comunali 2017 ballottaggio a Parma il Pd rischia un'altra sconfitta. Il sindaco uscente Federico Pizzarotti (Liste civiche, che al primo turno ha preso il 34,78%) è favorito anche se non in modo netto su Paolo Scarpa (Centrosinistra, primo turno 32,73%).

Elezioni Comunali 2017 ballottaggio a Lecce resta favorito Mauro Giliberti (Centrodestra, primo turno 45,22%) anche se Carlo Maria Salvemini (Centrosinistra, primo turno 28,97%) ha stretto un accordo con l'ex centrodestra Delli Noci. Gli ultimissimi rumor danno il Centrodestra avanti di qualche punto, ma anche qui molto dipenderà dall'affluenza alle urne.

Incertezza totale per il ballottaggio a Taranto dove si sfidano Stefania Baldassari (Liste civiche, primo turno 22,27%) e Rinaldo Melucci (Centrosinistra, primo turno 17,92%).

Anche dal ballottaggio a Monza potrebbe arrivare brutte notizie per Matteo Renzi. Roberto Scanagatti (Centrosinistra, primo turno 39,91%) e Dario Allevi (Centrodestra, primo turno 39,84%) sono praticamente alla pari, anche se negli ultimi giorni si è registrato un certo ottimismo nel Centrodestra e qualche maggiore preoccupazione nel Pd.

Paura tra i dem anche per il ballottaggio a Alessandria. Maria Rita Rossa (Centrosinistra, primo turno 31,94%) sarebbe in lieve svantaggio rispetto a Gianfranco Cuttica Di Revigliasco (Centrodestra, primo turno 30,25%), ma la sfida è comunque apertissima. Ad Asti grande ottimismo nel Centrodestra.

Elezioni Comunali 2017 ballottaggio a Lucca Alessandro Tambellini (Centrosinistra) al primo turno è arrivato in testa con il 37,48% ma Remo Santini (Centrodestra, primo turno 34,96%) potrebbe convogliare su di sé i voti (circa il 6%) andati a Casapound al primo turno. Anche qui sfida aperta e una certa preoccupazione nel Pd.