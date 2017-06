Coca Cola, allarme Coca Cola. Ritirata la Coca Cola. La Coca Cola fa male

Coca Cola, allarme per la Coca Cola. Paura per la Coca Cola. Allergenici, ritirato un lotto di Coca Cola per colpa di allergenici.

Il Ministero della salute ha fatto sapere che ritirato lotto di Coca Cola.

La Coca Cola sottoposta a richiamo è prodotta da Coca Cola HBC Italia srlcon dello stabilimento a Marcianise (CE).

Il provvedimento riguarda il lotto L170329863M con data di scadenza al 28/09/2017 della bottiglia da 1.5 l.

Il contenuto della bottiglia da 1.5 l di Coca Cola ha un sapore molto sgradevole, un aspetto molto denso e livelli concentrati di caffeina, acido fosforico e solfiti.

"Invitiamo i consumatori che fossero in possesso di una o più bottiglie appartenenti al lotto sottoposto a richiamo, a restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate" dichiara Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.