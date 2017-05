"Gli alieni sono sulla Terra". Documento ufficiale del governo di Mosca

Invasione aliena della Terra. Le autorità russe hanno confermato: invasione aliena della Terra.

A confermare quello che fino a questo momento erano solo speculazioni derivanti dai testimoni oculari di avvistamenti ufo e dei rapiti che hanno raccontato le loro terribili esperienze con certe razze aliene poco amichevoli, altri invece contattisti sono entrati in comunicazione con entità che si presentano come alieni e con le quali instaurano un dialogo.

Il premier russo Medvedev, dopo aver terminato il 7 dicembre 2012 una intervista filmata a Mosca, ha continuato a rispondere ai giornalisti e ha fatto alcuni commenti fuori onda “senza rendersi conto che il suo microfono fosse ancora acceso”. Allora gli è stato chiesto da un giornalista se ”al presidente sono consegnati documenti segreti sugli alieni quando riceve la valigetta necessaria per attivare l’arsenale nucleare russo, e “Medvedev ha risposto in questo modo: “Insieme alla valigetta con i codici nucleari, al presidente del paese (la Russia) è data una cartella speciale ‘top secret’. Questa cartella nella sua interezza contiene informazioni sugli alieni che hanno visitato il nostro pianeta... Insieme a questo, è data una relazione del servizio assolutamente segreto speciale che esercita il controllo sugli alieni presenti nel territorio del nostro paese … Per informazioni più dettagliate su questo argomento si può ottenere da un noto film intitolato Men In Black … io non vi dico quanti di loro sono in mezzo a noi, perché può causare il panico. “

Medvedev, tuttavia, non si riferiva al film americano, ma stava invece parlando del famoso documentario russo “Men In Black” in cui vengono rivelate all’opinione pubblica russa molti particolari sulle anomalie UFO e sugli alieni.