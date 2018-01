Isola dei famosi 2018 choc, naufraghe liti furiose. Isola dei famosi 2018 choc

Isola dei famosi 2018 primi scontri tra naufraghe. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018 al via e il gruppo delle donne sembra già diviso: da un lato, le naufraghe giovanissime Bianca Atzei, Chiara Nasti, Cecilia Capriotti, che hanno eletto il veterano Filippo Nardi a loro mentore, e, dall’altro, Alessia Mancini, Nadia Rinaldi, Eva Henger, con Francesca Cipriani a fare da outsider e dirompente animatrice.

ISOLA DEI FAMOSI 2018: nel menù fantasmi, leggende, fenomeni paranormali. Con il sensitivo Craig Warwick e il mentalista Giucas Casella naufraghi in Honduras. Ma sarà anche un'Isola dei Famosi ricca di gossip e sexy naufraghe. Ecco cosa dobbiamo attenderci dalla nuona edizione.

Lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi 2018, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. A fare da tramite e raccontare le fatiche dei naufraghi in Honduras un inviato d’eccezione, Stefano De Martino. In studio, Alessia avrà il supporto di un’esperta dell’Isola, Mara Venier e di Daniele Bossari, vincitore dell’ultimo GF Vip, e “subirà” le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band, al secolo Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. La naufraga Paola Di Benedetto si è riunita al gruppo dopo la disavventura del passaporto smarrito (vedi sotto), composto da Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Marco Ferri, Nino Formicola, Eva Henger, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick. Lo smarrimento del suo passaporto aveva costretto l’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” a tornare in l’Italia, mettendo così a rischio la sua partecipazione. Ma il successivo ritrovamento le ha consentito di volare nuovamente verso l’Honduras e raggiungere i naufraghi.

Novità di questa edizione, per la prima volta i 17 concorrenti sono stati radunati all’interno di una villa e osservati molto da vicino. Stefano De Martino, con una telecamera nascosta, racconta le prime dinamiche nate dalle difficoltà della convivenza forzata.

E ancora, il sensitivo Craig Warwick sarebbe entrato in contatto con una misteriosa presenza femminile proprio nella villa.

Non lontano da loro, altri “aspiranti naufraghi” attendono il loro destino: sono i tre finalisti di #Sarannoisolani Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi (ex pugile, personal trainer) Valerio Schiavone (Regista teatrale, coach). Uno di loro lunedì sera, dopo il verdetto del televoto, diventerà ufficialmente il diciottesimo concorrente di questa edizione e potrà raggiungere le spiaggie Cayo Cochinos insieme agli altri.

Per tutti sarà la prima giornata di prove per aggiudicarsi il titolo di “mejor” o “peor” e la possibilità di ottenere vantaggi fondamentali per la sopravvivenza sull’Isola, e le prime nomination. Grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori, che attraverso quattro canali, App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web, SMS, possono decidere le sorti dei naufraghi. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.

Simpatia fra Bianca Atzei e Francesco Monte? Parla Alessia Marcuzzi sui due 2 naufraghi protagonisti all'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018 a tutto gossip. E ancora non è partita ufficialmente. “Ho visto un po’ degli sguardi un po’ così, ‘friccicarelli’, durante le fotografie tra Francesco Monte e Bianca Atzei, ma anche tra la Di Benedetto e Ferri… li ho visti che un po’ si guardavano!”, ha detto Alessia Marcuzzi a Verissimo. Galeotta sarà l'Isola tra Bianca Atzei (che ha chiuso da poco con Max Biaggi) e Francesco Monte (lasciato per Ignazio Moser da Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip 2)? “Ma se gli arrivo per statura alle caviglie (sorride ndr)”, aveva comunque risposto la Atzei a Chi che le chiedeva se Monte potesse essere il suo tipo.

Isola dei Famosi 2018 con un pizzico di... Grande Fratello Vip 2 nel menù. Oltre alla presenza in studio di Daniele Bossari (vincitore del Gf Vip e ora opinionista dell'Isola) nel corso della seconda puntata potrebbero sbarcare in Honduras due nuovi concorrenti provenienti dalla Casa. Di chi si tratta? Molti i rumors, certezze ufficiali nessuna. C'è chi parla di Luca Onestini e Raffaello Tonon (altresì detti gli 'Oneston') che potrebbero finire nella giungla dell'Honduras a due passi dalla spiaggia dove saranno i naufraghi vip dell'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018, chiarito il giallo su Paola Di Benedetto. La prossima naufraga è rimasta bloccata in Messico per il passaporto che non si trovava più. Il padre Nino Di Benedetto - come riporta Il Giornale di Vicenza - fa luce sul mistero: «Non sapevo cosa fosse successo perciò quando mi avete messo al corrente di ciò che stava succedendo ho subito chiamato la produzione e ho scoperto che davvero Paola è stata fermata ai controlli in Messico perché senza passaporto. Non solo: appena si sono accorti che non lo aveva hanno subito avviato le procedure di rimpatrio, per rispedirla in Italia». Proprio nel prendere posto nello stesso aereo che, nel giro di poche ore dal suo arrivo in centro America, avrebbe dovuto riportarla a casa - racconta Il Giornale di Vicenza - il documento è stato ritrovato, caduto probabilmente tra i sedili del velivolo. «Ho potuto parlarle, anche perché dire che si siamo preoccupati è riduttivo, tenendo conto che è rimasta da sola e non aveva il telefonino con sé - ammette Di Benedetto - in serata (ieri, ndr), arriverà in Honduras con un altro volo e la accompagneranno dagli altri naufraghi. Tutto bene per fortuna ma quello che è successo è davvero stranissimo».

Tutto pronto per l'Isola dei famosi 2018.Alessia Marcuzzi ha postato uno scatto catturato durante la conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5. Nella foto, insieme alla Marcuzzi ci sono Mara Venier e Daniele Bossari. Ad accompagnare l'immagine la didascalia: "Ecco i miei motivatori, ecco i miei pilastri, i miei vulcani: bentornata Mara Venier e benvenuto Daniele Bossari. Sono tanto felice di partire per la nostra isola con voi".

Isola dei Famosi 2018 tra naufraghi al via e vip che non ci saranno. Secondo Spy, Brigitte Nielsen ed Emanuele Filiberto non avrebbero trovato l’accordo economico con la produzione. Giulia Salemi avrebbe preferito concentrarsi su altri progetti lavorativi. Stesso discorso per Maurizio Battista. Avrebbero declinato l’invito Romina Power, Arisa e Antonio Razzi mentre Claudio Santamaria si sarebbe opposto alla partenza della compagna Francesca Barra così come avrebbe fatto Simona Ventura con il figlio Niccolò Bettarini. Per quanto riguarda Elettra Lamborghini, come già spiegato nelle scorse settimane, avrebbe rifiutato la partecipazione all’Isola dei Famosi 2018 per dedicarsi alla musica.

Paola Di Benedetto non è atterrata in Honduras con gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Primo inconveniente per la nuova edizione del reality di Canale 5: scopriamo cosa è successo!

Isola dei Famosi 2018 si parte con un problema: Paola Di Benedetto, ex “madre natura” di “Ciao Darwin” e ballerina di “Colorado”, non ha raggiunto l'Honduras insieme agli altri naufraghi. La Di Benedetto è stata bloccata dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Città del Messico. Al controllo prima della partenza, Paola era sprovvista del passaporto. Cosa strana visto che il documento lo aveva al momento della partenza dall'Italia.

Dove è stato smarrita la patente della naufraga dell'Isola dei Famosi 2018? Giallo visto che dopo aver lasciato l'Italia, Paola Di Benedetto non si è recata in nessun posto dopo lo sbarco per il cambio a Città del Messico. L'unica certezza è che la pattuglia dei naufraghi ha raggiunto l'Honduras senza di lei e adesso la produzione sta freneticamente cercando di far ripartire Paola Di Benedetto prima della messa in onda dell'Isola dei Famosi 2018 lunedì sera su Canale 5.

Isola dei Famosi 2018, prima lite tra naufraghe: Nadia Rinaldi vs Francesca Cipriani per le valigie? I rumors sulle due protagoniste all'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2018 già calda ancora prima di arrivare in Honduras? Le ultime indiscrezioni parlano di una lite avvenuta all'aeroporto tra Nadia Rinaldi e l'ex gieffina Francesca Cipriani. Secondo questi rumors, le due concorrenti dell'Isola dei Famosi 20018 avrebbero avuto un diverbio per delle valigie. L’attrice si sarebbe lamentata con la produzione per una serie di valigie con lo sponsor. Francesca Cipriani aveva i bagagli con logo, mentre gli altri no e Nadia Rinaldi avrebbe detto: “Perché lei sì e io no?”.

Isola dei Famosi 2018: "Una donna fantasma a cavallo in Honduras" - La leggenda

“Qualcuno ha visto il fantasma di una donna e di un cavallo”, sull’Isola dei Famosi. Lo racconta Alessia Marcuzzi nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5. La leggenda hondurena narra che il corpo di questa donna e di questo cavallo sono stati trovati in mare”, continua Cristina Farina di Magnolia. “La donna venne sepolta e il cavallo no. Ma loro si amavano così tanto che di notte si incontrano e cavalcano insieme sulla spiaggia”

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - GLI OPINIONISTI MARA VENIER E DANIELE BOSSARI. E LA GIALAPPA'S

In studio, un’esperta dell’Isola dei Famosi, Mara Venier, opinionista frizzante e spregiudicata e Daniele Bossari, vincitore dell’ultimo Gf Vip, moderato e attento osservatore dei concorrenti. Grande novità di questa edizione, la presenza in studio delle tre voci più famose della televisione italiana: quelle della Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a intervenire, nel corso della diretta del lunedì, commentando in modo tagliente e irriverente, quanto sta succedendo in Studio e sull’Isola dei Famosi.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, IL DICIOTTESIMO NAUFRAGO ARRIVA DA SARANNO ISOLANI - Deianira Marzano, Valerio Schiavone e Franco Terlizzi

Ai protagonisti che partiranno per l’Honduras, si aggiungerà un diciottesimo concorrente scelto dal pubblico nel corso della prima diretta attraverso il televoto, tra i tre finalisti di #Sarannoisolani, la sfida che ha visto 10 aspiranti naufraghi contendersi il consenso del web e la possibilità di sbarcare a Cayo Cochinos: Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi (ex pugile, personal trainer) Valerio Schiavone (Regista teatrale, insegnante).

Isola dei Famosi 2018, 100mila euro di montepremi per il vincitore

Solo uno dei naufraghi conquisterà la vittoria finale e il montepremi di 100.000 euro, in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). Ma grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori, che attraverso quattro canali, App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web, SMS, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell’Isola e quali no. “L’Isola Dei Famosi”, prodotta da Mediaset, in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group), avrà anche un racconto parallelo online: sul web (www.isola.mediaset.it), sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sarà possibile accedere a contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Craig Warwick, prossimo naufrago a l'Isola dei Famosi 2018 e sensitivo inglese che sostiene di poter comunicare con gli angeli, in un'intervista a Chi spiega. “Ho conosciuto i miei compagni naufraghi e posso dire che in Honduras ci sono metà angeli e metà ‘demoni’”. Sui naufraghi dice: “Bianca Atzei ha una buona connessione con gli angeli. L’ho sentita. Eva Henger, invece, ha un angelo donna molto particolare accanto. Ma devo ancora capirlo” Ma non si pronuncia: “Niente nomi. Ma c’è un maschio, alto, forzuto, che ha bisogno di aiuto. Lui dentro ha il caos, lo aiuterò”.

«Ho voluto subito Stefano De Martino perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come “il ponte” e “il ragno”, mentre nello spot dell’Isola sono andata sul suo campo, quello del ballo, sulle orme di La La Land. Mi è piaciuto, si è messo al servizio del programma». Così Alessia Marcuzzi racconta in un’intervista esclusiva pubblicata sul settimanale Chi in edicola da mercoledì 17 gennaio, i motivi che l'hanno portata a scegliere Stefano De Martino come inviato della nuova edizione dell'Isola dei famosi 2018 che partirà su Canale 5 lunedì 22 gennaio. Una presenza, quella dell'ex marito di Belen, che già ha sfiorato due volte il reality come lui stesso rivela a Chi: «La verità, lo dico per la prima volta, è che tre anni fa fui chiamato come concorrente. Ero diventato padre da poco di Santiago (il figlio avuto da Belen Rodriguez, ndr) e questo mi portò a rifiutare. Mi presentai lo stesso al colloquio e si parlò del ruolo di inviato, ma non sarei stato pronto, mentre oggi, grazie anche alla conduzione del day-time di Amici, mi sento più sicuro. Alessia mi ha travolto con il suo entusiasmo, con la sua capacità di buttarsi in un progetto come se fosse la prima volta anche per lei». Per questa avventura Stefano De Martino ha lasciato in sospeso la sua relazione con Gilda D'Ambrosio, la designer che frequenta da qualche mese. «Ho messo in pausa la mia vita reale per dedicarmi a quella professionale», dice De Martino a Chi. «Mi mancherà mio figlio, ma non so se me la sentirò di fargli affrontare il viaggio per raggiungermi. Per il resto non lascio nulla in sospeso. Gilda è una persona di cui mi fido, che sento vicina, ed è ovvio, da fuori, pensare ad altro vedendomi con lei. Ma mi affianco spesso a figure femminili perché ho bisogno di confrontarmi con loro, le donne hanno una marcia in più».

Rosa Perrotta al suo rientro a Napoli - prima di partire per l'Isola dei Famosi 2018 - è stata accolta da una sorpresa bellissima: ad attenderla all'aeroporto c'era Pietro Tartaglione con un bouquet di fiori e un cartello con scritto, Sig.ra Tartaglione. Una proposta di nozze proprio alla vigilia del suo sbarco in Honduras nel reality di Canale 5.

Rosa Perrotta è pronta per l'inizio de l'Isola dei Famosi 2018. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram per raccontare le sue emozioni: "Quest'isola la dedico alle donne,al loro coraggio e alla loro forza. La dedico alle donne che lottano ogni giorno,che affrontano la vita a testa alta nel rispetto della loro dignità. Io credo alla DIGNITÀ,io credo nella LEALTÀ,io credo al RISPETTO. Io ci ho sempre creduto. Ho sempre creduto che le cose buone accadono a chi le merita. Credo nel LAVORO, di tutti. Credo a chi suda per guadagnarsi ogni giorno le sue piccole soddisfazioni. Credo alla VITA, alla sua bellezza, alla sua libertà. La dedico alle donne che non hanno paura di AMARE, di rischiare e di mettersi in gioco. La dedico alle donne che si rispettano e si amano e amandosi e rispettandosi migliorano il mondo intorno a loro. Quest'isola la dedico a chi ci crede, a chi ci prova, a chi non si arrende, a chi ha il coraggio di sorridere ogni giorno nonostante tutto. A chi fa di quel “nonostante tutto”la sua FORZA, non la sua debolezza. Quest' isola la dedico a chi sa apprezzare quello che ha e considera la vita un miracolo, ogni giorno. Ques'isola la dedico a chi sa ASPETTARE senza aspettarsi niente. La dedico a chi sa ascoltare, a chi sa riconoscere il buono ed il bello che ci circonda e di cui il mondo straborda. Quest’isola la dedico a chi si prende le proprie responsabilita senza cercare scuse. Quest' isola la dedico alle non “fidanzate di”,alle non “figlie di”. La dedico semplicemente a noi. Ora partiamo, un'altra avventura ci aspetta per attraversarci...e soprattutto migliorarci. ❤️🌴#isola #isoladeifamosi #22gennaio 🌴❤️". Il finale ("Quest' isola la dedico alle non “fidanzate di”,alle non “figlie di”. La dedico semplicemente a noi") per alcuni è stata interpretata come una frecciatina. Non è però chiaro se sia così ed eventualmente a chi si riferisse. L'unica certezza è che Rosa Perrotta è una delle naufraghe più attese nell'Isola dei Famosi 2018 in partenza il 22 gennaio su Canale 5.