Nutella piena di olio di palma e zucchero! Nutella, sì Nutella! Nutella choc!

Nutella, mistero Nutella e ricetta Nutella. La ricetta della Nutella da sempre è coperta dal mistero più assoluto. Una foto della Nutella è diventata viral starebbe e mostra che le quantità di olio di palma e zucchero rispetto alle nocciole e al cacao sono elevatissime. Insomma, Nutella choc nella ricetta della Nutella.

Olio di palma, un ingrediente recentemente preso eliminato da molte produzioni alimentari. La Ferrero, che produce la Nutella, continua a contestare questa cosa e dice che quello che Nutella contiene è olio di palma sicuro. Ma forse l'aspetto più sconvolgente della foto per molti è proprio quanto zucchero sembra contenere un barattolo di cioccolata.

L’etichetta della Nutella in questione porta lo zucchero come suo primo ingrediente, che secondo le istruzioni per l'etichettatura dei prodotti alimentari significa che è la più grande quantità di tutti gli ingredienti inseriti nella Nutella. Secondo l’etichetta della Nutella, un intero vaso contiene 400 grammi di zucchero, il che significa che lo zucchero in soli tre cucchiai - 45 gr - è più di quello che è in un intera lattina di Coca Cola.

Dalla Ferrero, che produce la Nutella, spiegano così: “Non divulghiamo le proporzioni complete degli ingredienti in Nutella poiché la nostra ricetta è unica e vogliamo salvaguardarlo. L’etichetta del prodotto fornisce semplici e chiare informazioni nutrizionali per porzione di 15g, o due cucchiaini ricoperti, nonché per 100g. Gli ingredienti sono elencati anche sul sito web Nutella”.