Oroscopo 2017 Branko: segno per segno le previsioni. Buone e cattive notizie..

La ruota dei segni e delle stelle riprende a girare, si inizia il nuovo anno carichi di speranze e aspettative, come è giusto che sia. Branko, il famoso astrologo istriano, col suo “Branko, calendario astrologico 2017” (Mondadori, 12,90 euro, 366 pagine) ci illumina sul futuro…

Scopriamo cosa ci attende segno per segno.

Ariete

Anno di grandi svolte, scelte fondamentali, dinamico e innovativo. Troverete in voi risorse valide per tutti i settori, e soprattutto la capacità di realizzare ciò che vi preme. Un anno non sempre facile, considerando Giove in opposizione fino a ottobre: dovrete essere pazienti e diplomatici, capacità che vi saranno fornite da Saturno, in Sagittario fino al 20 dicembre. Siete figli e figlie della primavera, eternamente giovani, sempre innamorati. Quest’anno il pianeta che vi avrà in simpatia è il giovane Mercurio, allegro più che mai. Non è indispensabile sapere tutto…

Toro

È un piacere scrivere le previsioni per il Toro, siete il segno che saprà muoversi meglio in un anno che non si presenta facile per l’oroscopo generale. In tutte le situazioni, anche le più critiche, c’è sempre qualche segno che non si ferma davanti a uno scoglio e prosegue. Il principale aiuto arriva da pianeti lenti, cioè quelle forze cosmiche che sono davvero in grado di cambiare una vita. Voi potete contare su Plutone (rinnovamento), Nettuno (ricerca di ricchezza spirituale) e Giove. Il periodo d’oro per le nuove conquiste sarà l’autunno…

Gemelli

Attori per nascita, scrittori e giornalisti per vocazione, commercianti e professionisti per passione: siete presenti ovunque e, quale sia la vostra attività il 2017 apre una nuova stagione di vita. Questo è il terzo anno di Saturno contro, opposizione che però si risolve prima di Natale, una rinascita anche per voi. Mercurio, il vostro alato astro, è spesso in tandem con il “folle” rinnovatore Urano, insieme vi seguono nei viaggi intorno al mondo e vi aiutano a trovare l’occasione con la O maiuscola. Eccellenti nelle condizioni di affari, per non parlar dell’amore…

Cancro

Un anno di transizione, trasformazioni che lasceranno un segno nell’intimo, per il futuro. L’inquietudine emersa nei mesi scorsi con l’arrivo di Giove in Bilancia, dove transita fino al prossimo ottobre, è dovuta anche a qualche evento legato alla professione, alla famiglia, all’amore. Voi stessi avete desiderato o provocato un cambiamento. Mercurio si presenta instabile nei primi mesi, quando l’Ariete si oppone a Giove. Durante tutto l’anno vi accompagnerà la grande onda innovatrice di Nettuno, astro delle profondità marine e dell’anima…

Leone

Sappiate fare buon uso della fortuna, senza adagiarvi troppo sugli allori. Il buon Giove, che vi assiste ormai da qualche anno, non rimane tutto il tempo in Bilancia, in ottobre assume l’aspetto severo e impegnativo dello Scorpione. Questo è il segno che raccoglie importanti influssi soprattutto per la famiglia e i rapporti con le persone che ne fanno parte, parenti acquisiti compresi; dovete quindi sistemare le cose che ancora non quadrano prima di quel passaggio. Qualche cautela nella salute e nelle collaborazioni è richiesta nel periodo di Marte negativo…

Vergine

Corrono gli anni come navi veloci e passerà anche questo terzo anno di Saturno negativo, esattamente il 20 dicembre, quando il pianeta ritornerà in “casa” propria, il Capricorno, dopo 26 anni di assenza. Ma questo non è il solo evento importante del 2017, che le previsioni definiscono momento “clamoroso” per la Vergine, grazie a una particolare geometria planetaria che vi consente di elaborare progetti che sbarcheranno sul mercato del lavoro come un fulmine a ciel sereno. Nuove travolgenti passioni in arrivo, lanciatevi e godetevi il momento…

Bilancia

È un anno di provocazioni, avrete oppositori nel campo professionale e in famiglia, dovrete lottare come mai nel passato per affermare la vostra concezione di vita. Alla ricerca del perfetto equilibrio, potreste perdere di vista situazioni piacevoli, persone che sembrano portarvi da lontano un messaggio di felicità. Venere vi esorta a non scordare di essere nati sotto il segno della Bilancia, da lei governato, nel periodo dell’anno più arioso. Entro Natale quei giovani che devono ancora formare una famiglia potranno sistemare felicemente questioni materiali…

Scorpione

Sorpresa! Siete il segno più romantico dell’anno. Sperando che non siate superstiziosi, aggiungiamo che il 17 vi porterà fortuna. Basta una rapida occhiata al cielo astrale per notare che ci sarà qualche momento di crisi o di debolezza tra marzo e aprile, luglio e agosto. La colpa sarà quasi esclusivamente di Marte in postazione nemica, ma tutti i pianeti lenti sono positivi. Qualcuno di voi ricorda gli occhi d’oro di Marie Laforet? Come lei, anche voi farete quest’anno la vendemmia d’amore. Le belle occasioni si presentano fin da gennaio…

Sagittario

Saturno, il pianeta che scandisce le stagioni della nostra vita, dopo tre anni di transito vi lascia il 20 dicembre. In futuro, quando ripenserete a questo periodo vissuto insieme, capirete che quello che vi è successo era naturale accadesse, persino i cambiamenti che non avreste voluto. Anche quest’anno prima di prendere una decisione o di accettare una proposta, sarete assaliti da mille dubbi e incertezze, ma questo non è necessariamente un fatto negativo. Nel 2017 avrete finalmente la possibilità di esprimere la vostra natura ardente…

Capricorno

Siete creature dei boschi come gnomi e fate, siete scalatori di montagne e ripide cascate d’acqua che poi si dirigono verso la valle, dove tocca anche a voi vivere e sperare, come noi tutti. Le stelle non hanno sottoscritto alcun contratto che vi garantisca dodici mesi di chissà quali successi o entrate, spetterà a voi far funzionare le cose. Il primo elemento astrale da sottolineare è il ritorno di Saturno nel segno, anche se avviene il 20 dicembre; durante tutto l’anno, però, dovrete spesso tenere presente che la vita sta cominciando a prendere una nuova direzione…

Acquario

Benvenuti nell’anno di Giove e Saturno, pianeti che ricopriranno il ruolo principale in questa fase veramente nuova e felice di una vita idealmente borderline, ma che alla fine trova il suo punto fermo. Governati da Urano, astro del futuro, non potevate nascere diversi, ma negli ultimi anni avete un po’ tradito la vostra natura; del resto è comprensibile: troppe grane materiali si sono riversate sulle vostre spalle. A causa di tanti influssi astrali dovrete stare attenti alla salute fisica, specialmente nei periodi di agosto e settembre. Giove assicura nuovi amori…

Pesci

Una nuova navigazione, un salto in avanti, una ritrovata gioia di vivere, un rinnovato gusto della ricerca, nessuna paura delle sfide. Anche quella lanciata dal destino. Saturno, che ha inciso con tanta forza sulla vostra vita negli ultimi due anni, è ancora in Sagittario, fino al 20 dicembre. La sua azione questa volta sarà positiva per il privato, la famiglia in primo luogo, ottima per la vita professionale e gli affari, grazie alla posizione di Giove in Bilancia. Dopo tante beghe legali, finalmente giustizia sarà fatta. In ottobre si spalancherà un oceano meraviglioso di possibilità…

fonte https://www.consumatrici.it