Oroscopo Paolo Fox 2017. Segno per segno oroscopo Paolo Fox 2017

Anno nuovo? La parola a Paolo Fox

Benvenuto 2017! Nulla può motivarci di più di una nuova impresa, del raggiungimento di un nuovo traguardo e da questo punto di vista il 2017 risveglia la creatività e la voglia di fare. Una fase di grande entusiasmo e rinnovamento, gestita da pianeti che transitano in segni zodiacali simbolo di creatività e intraprendenza. Nel corso dei prossimi mesi saranno favoriti tutti coloro che hanno un nuovo percorso lavorativo o un incarico importante da affrontare oppure vogliono semplicemente mettersi alla prova, inoltre ogni iniziativa sarà ancora più favorevole se partita net 2016. C'e chi torna a sperare in nuovi progetti e, a seconda delle proprie capacità, sarà possibile realizzare qualcosa di molto importante.

Paolo Fox: oroscopo segno per segno

Non mancheranno occasioni interessanti da cogliere at volo, successo per chi svolge un'attivita legata ai contatti e alle mediazioni, in particolare se appartiene at segno della Bilancia o del Sagittario. L'Ariete o il Cancro dovranno adottare un atteggiamento più responsabile viste le tensioni nate negli ultimi mesi. Uno dei momenti di rilievo del 2017 sara rappresentato dal lungo transito di Venere in Ariete, dal 3 febbraio fino al 6 giugno; in questo particolare periodo saranno rimesse in gioco molte situazioni, potremo aspettarci dei cambiamenti importanti sia a livello personale sia sociale. I nuovi transiti del 2017 cercano di fare chiarezza su ogni aspetto della nostra personalità, e sara necessario essere più responsabili, osservare e analizzare i rapporti in modo chiaro.

L'AUTORE

Paolo Fox è nato a Roma sotto il segno dell'Acquario. I suoi oroscopi sono presenti in esclusiva sui settimanali Di più, Di più TV e TVMia. È seguitissimo per le sue rubriche giornaliere in radio e in televisione su Rai Due. I suoi libri dedicati alle previsioni per il nuovo anno sono amati e consultati da migliaia di persone. Per sapere tutto di lui: www.paolofox.it