Pensione, sì pensione, a immigrati che non versano i contributi

Pensione agli immigrati senza che gli immigrati abbiano versato o versino contributi per la pensione. Succede anche questo. Ogni anno cresce l’assegno che l’Italia, cioè l'Inps, versa come sostegno sociale agli immigrati. Nella lista rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e tutti coloro che soggiornano per un lungo periodo. Gli immigrati che prendono la pensione hanno un reddito sotto 5.824,91 euro.

L’Inps dice che il costo per sostenere la spesa aumenta ogni anno è elevato e che le casse ne risentono. L’assegno erogato agli immigrati come pensione è di circa di 450 euro per 13 mensilità. Per ottenere la pensione bisogna avere 65 anni e 7 mesi e dimostrare di essere residente in Italia da almeno dieci anni, se si è immigrati extracomunitari bisogna avere un permesso per i lungo-soggiornanti e/o la carta di soggiorno.