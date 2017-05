Pensioni ape social, pensioni ultime notizie. Pensioni dramma choc pensioni

Pensioni: Boschi, Ape Social e Ape Precoce sono pronti

Pensioni ultime notizie su pensioni riforma pensioni ape social e ape prococe (pensioni). Che cosa succede alla riforma delle pensioni? Ecco ultime notizie pensioni.

Pensioni: Boschi, Ape Social e Ape Precoce sono pronti Pensioni ultime notizie su pensioni riforma pensioni ape social e ape prococe (pensioni). Che cosa succede alla riforma delle pensioni? Ecco ultime notizie pensioni. "Questa settimana abbiamo lavorato senza sosta su alcuni provvedimenti che vengono dai #MilleGiorni e che adesso il governo sta attuando. Ne elenco alcuni rapidamente". Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Maria Elena Boschi, aggiungendo che "il provvedimento che permettera' ad alcune categorie di anticipare la pensione, superando i vincoli della Fornero, e' finalmente pronto. Sia la cosiddetta Ape Social che l'Ape Precoce. La prima vera risposta ai pensionati dopo anni. E a luglio arrivera' la quattordicesima, assicurata dall'ultima legge di bilancio". Boschi ha poi spiegato che "diamo il via libera alla seconda tranche di 800 milioni per il progetto Periferie, finanziato per 2,1 miliardi. il piu' grande progetto europeo sulle Periferie, nato nel 2014 su sollecitazione della grande mente di Renzo Piano e capace di cambiare davvero la vita delle persone". La Fondazione Italia Sociale puo' da oggi partire con l'ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri: "con questo si compone un altro tassello importante del mosaico dei MilleGiorni appena trascorsi, ma soprattutto dei prossimi anni della nostra comunita'", ha proseguito. Il decreto da 47 miliardi di investimenti pubblici per l'Italia, il cosiddetto "Tesoretto", e' pronto e sara' alla firma del Presidente del Consiglio a breve. Un passaggio storico per il Paese con Palazzo Chigi che indica stanziamenti pluriennali per l'Italia di domani, ha affermato Boschi. Sui vaccini, ha rivelato, "oggi in Consiglio discuteremo il testo al quale abbiamo lavorato durante la settimana, perche' sulla salute dei bambini non si scherza". " stata una buona settimana. Fatemi ringraziare le donne e gli uomini che lavorano con passione dentro la macchina pubblica. Grazie a collaboratori come loro stiamo rendendo concrete tante giuste intuizioni dei MilleGiorni. Grazie a persone come loro stiamo lavorando con forza per gli italiani. Lasciamo agli altri le polemiche. Noi al lavoro. #Avanti, insieme", ha concluso il sottosegretario.