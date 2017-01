Pensioni dimezzate! Pensioni dimezzate. pensioni ultime notizie (terribili)

Pensioni ultime notizie. Su internet, e appare incredibile, c'è chi dice che veranno dimezzate tutte le pensioni degli italiani per salvare le banche e far contenta la Merkel. Ape, pensioni ultime notizie: Inps notizie pensioni.

La pensione anticipata con opzione donna può essere ottenuta solo con 35 anni di contribuzione nella stessa gestione; per chi possiede contributi versati in casse diverse, bisogna utilizzare la ricongiunzione, che però ha costi molto alti. La ricongiunzione non può essere utilizzata per riunire i contributi presenti nella Gestione separata: a causa di questa disposizione, non può ottenere la pensione con opzione donna chi ha lavorato come libera professionista o co.co.co. (e situazione di questo tipo), oppure con i voucher, a meno che non possieda 35 anni di contributi in un’altra cassa.



Opzione Donna, con l’estensione del cumulo gratuito, sarà possibile ottenere la pensione di anzianità ‘agevolata’ anche per le donne iscritte alla Gestione separata.



Opzione donna: come ottenere la pensione anticipata

-un minimo di 57 anni e 7 mesi di età per le lavoratrici dipendenti;

-un minimo di 58 anni e 7 mesi di età per le lavoratrici autonome;

-35 anni di contributi, in entrambi i casi.

I requisiti devono essere maturati entro il 31 luglio 2016. Maturati i requisiti, si deve attendere un periodo di tempo, detto finestra:

-12 mesi per le dipendenti;

-18 mesi per le autonome.