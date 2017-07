Pensioni, età pensionabile 67 anni. Rumor choc: età per pensioni 81 anni!!

Riforma Pensioni. Ultime notizie per la riforma delle Pensioni. In molti anche nel Pd, come Cesare Damiano, sono contro l'innalzamento a 67 anni per andare in pesione. La riforma pensioni del governo, che piace tanto a Matteo Renzi e al governo Gentiloni, prevede di innalzare l'età della pensione fino a 67 anni. In pratica bisognerà avere 67 anni per andare pensione. Pensione choc, è il caso di dire proprio questa volta.

Riforma Pensioni. In realtà ci sono indiscrezioni, ma si tratta solo di voci non confermate, che dicono che si potrebbe lavorare fino a 81 anni prima di andare in pensione. Pensioni ultime notizie, magari non 67 anni per andare in pensione ma addirittura 81 anni per le pensioni e per andare in pensione.