Pensioni Inps: calo del 22% per le pensioni. Pensioni, -22% di soldi pensioni!

Pensioni, Inps dà numeri agghiaggianti sulle pensioni.



Non 2016 il complesso delle pensioni gestite dall'Inps sono state 443.477 (- 22,19%) contro le 570.002 registrate nel 2015. L'importo medio invece resta stabile a 987 euro tra le due rilevazioni. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul monitoraggio sui flussi di pensionamento diffuso oggi. La contrazione e' dovuta all'aumento delle aspettative di vita (di quattro mesi per tutti) e all'aumento dell'eta' pensionabile per le donne che e' cresciuta dai 63,9 anni a 65,7). In forte calo le pensioni di vecchiaia (-30,28%) che passano da 162.815 del 2015 a 113.500 nel 2016. Dati in linea anche sul fronte delle uscite anticipate (-28,56%) che passano da da 157.522 del 2015 alle 112.529 dello scorso anno. Di diversa entita', ma sempre i campo negativo le pensioni di invalidita' (-15,98%) che passano dalle 51.684 del 2015 alle 43.423 del 2016. Dello stesso tenore la contrazione delle pensioni ai superstiti (-12,10%) che passano dalle 197.981 del 2015 alle 174.025 dello scorso anno. Importante invece il calo delle pensioni sociali (-28,75%) che passano dalle 48.297 del 215 alle 34.411 del 2016.