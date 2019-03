Pensioni quota 100, ipotesi choc: quota 100 cancellata

Pensioni quota 100, ipotesi choc: cade il governo e quota 100 cancellata. Lunedi' 4 marzo, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, svolgono le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 13.10 Cisal, Usb e Cobas; ore 13.45 Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal; ore 14.50 Confimi Industria, Conflavoro e Confapi; ore 15.30 Rete Imprese Italia; ore 16.00 Confagricoltura e Coldiretti; ore 16.30 Sistema gioco Italia e Associazione concessionari di giochi pubblici (Acadi); ore 17.00 Assolavoro e Associazione italiana delle agenzie per il lavoro (Assosomm); ore 17.30 Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro; ore 17.50 Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali; ore 18.10 Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp); ore 18.30 Alleanza delle cooperative italiane.