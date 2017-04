PENSIONI, PENSIONI? PENSIONI STOP SOLDI? NIENTE PIU' SOLDI PER PENSIONI????!!!

Pensioni ultime notizie: mini pensioni, quota 41, quota 100.

Pensioni riforma, voto francese e tedesco decisivo per capire cosa accade su pensioni riforma. Alcuni dicono che se vince Macron e vince la Merkel è la vittoria delle banche e quindi salta tutto, salta quota 100, salta quota 41 e saltano tutte le pensioni anche la riforma ma le pensioni saltano.





RIFORMA PENSIONI, AGGIORNAMENTI SUI DECRETI ATTUATIVI



Dopo che il Consiglio di Stato ha dato il suo parere sul decreto attuativo relativo all’Ape Sociale che andrà ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per farlo entrare in vigore, a che punto sono gli altri? In particolare il riferimento è quello atteso dell’Ape Volontario che non è stato ancora firmato e che quindi risulta alquanto difficile possa essere pronto per la prossima settimana. Quindi bisognerà attendere almeno metà maggio affinché si possa conoscere effettivamente cosa c’è scritto nel documento di attuazione, mentre le prime indiscrezioni ci dicono che il Governo avrebbe introdotto una sorta di clausola di garanzia nel caso in cui nel 2019 ci sia un innalzamento dei requisiti pensionistici dovuto all’aumento dell’aspettativa di vita: verrebbe infatti allungato il tempo di percezione dell’Ape, in modo da non lasciare il pensionando senza alcun tipo di sostentamento economico in attesa di entrare effettivamente in pensione.

RIFORMA PENSIONI, IL CALENDARIO DELLE PROTESTE

Si parla di Riforma pensioni come qualcosa di epocale purtroppo però i ritardi la stanno facendo da padrona. In ogni caso gli stessi lavoratori non si sentono perfettamente tutelati soprattutto in materia di anticipazione dell’uscita dal posto di lavoro e così hanno stilato un vero e proprio calendario per far presente le loro richieste al Governo. L’appuntamento principale che sta facendo il giro del web è quello del prossimo 11 maggio a Roma dinanzi a Montecitorio con i lavoratori precoci, ma non c’è solo quello. Infatti molti sfrutteranno le varie piazze organizzate per il prossimo 1 maggio per far arrivare la loro voce a chi è chiamato a decidere sulla Riforma.