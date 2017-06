Pensioni ultime news. Svolta, ecco le novità su pensioni ultime notizie

Pensioni ultime notizie. Aggiornamento sulle pensioni. La vicenda non è conclusa e per le pensioni la svolta può essere dietro l'angolo. Sembra che il caso Consip sia destinato ad avere ripercussioni ben più ampie rispetto a quelle registrate nelle ultime notizie e ultimissime in cui l'esecutivo ha rischiato ma è rimasto in piedi.

Pensioni, pare che che per ora lo scenario più catastrofico per le novità per le pensioni sia stato sventato. Dioende se si vogliono elezioni subito o meno. Dal passaggio in Aula della vicenda l'esecutivo ne è uscito sì indebolito, ma anche illeso e l'ipotesi di elezioni subito nelle ultime notizie e ultimissime è allontanata. Ma il tutto è forse solo rinviato, a testimonianza della fragilità dello stesso esecutivo e di quanto scritto sotto come considerazione per cosa si potrà fare per le pensioni.