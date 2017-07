Pensioni ultime notizie. Ape sociale e Ape volontaria, pensioni brutte notizie

PENSIONI ULTIME NOTIZIE. APE SOCIALE E APE VOLONTARIA, PENSIONI NEWS



Ultime novità su pensioni. Pensioni, si parla di nuovo di anticipo pensionistico. APE volontaria, misura sulla quale è tornato ad esprimersi Gentiloni. Sull'Ape sociale arrivano al contrario nuovi commenti dal Presidente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano.

L'APE volontaria dovrebbe arrivare entro l'estate. Lo ha affermato Gentiloni: "Dobbiamo tradurre i numeri positivi in riduzione delle diseguaglianze", facendo riferimento anche alla quattordicesima in arrivo a molti pensionati. Sul prossimo avvio dell'anticipo volontario erano arrivate delle anticipazioni già nella scorsa settimana. La misura è attesa da quei lavoratori che in virtù dei requisiti non hanno potuto aderire all'APE sociale o alla Quota 41, ma i ritardi sui decreti non hanno potuto aprire alle richieste di prepensionamento.

Sulle contraddizioni del sistema previdenziale pubblico si è registrato un nuovo intervento di Damiano, che ha ricordato le recenti parole di Papa Francesco per esprimere la propria preoccupazione circa l'aggancio automatico "della pensione all'andamento dell'aspettativa di vita. La conseguenza sarà, se non si blocca il meccanismo, che dal 2019 l'età pensionabile salirà a 67 anni e nel (lontano?) 2050 a quasi 70 anni". Il Parlamentare ha quindi ricordato, a tal proposito, la propria campagna avviata nel 2016 sulla flessibilità previdenziale, con lo slogan "agli anziani la pensione, ai giovani il lavoro". Al centro vi era il DLL 857 Damiano / Gnecchi, a sostegno del quale sono state raccolte oltre 30mila firme. Si è trattata di una "dura battaglia", accompagnata da quella per le salvaguardie degli esodati e per l'opzione donna.