Pensioni ultime notizie choc. Soldi pensioni finiti. Non pagano più pensioni

Pensioni, macché APE social: lavoreremo fino a 70 anni. Pensioni news choc



Drammatico scenario per le pensioni. In pensione a 70 anni e forse oltre o condannati a ricevere assegni previdenziali minimi. Sulle pensioni ecco l'analisi del World economic forum secondo cui il gap pensionistico (tra contributi versati e prestazioni) nei principali sei sistemi pensionistici occidentali più Cina e India passerà dai 70mila miliardi di dollari del 2015 a 400mila miliardi nel 2050. Una crescita esponenziale legata a doppio filo all'incremento dell'aspettativa di vita.

Pensioni, APE social? Precoci? Macché: lavoreremo fino a 70 anni. Pensioni news choc

Secondo le stime dell'organizzazione - che si basano su un assegno pensionistico del 70% dell'ultima retribuzione - i sei più grandi sistemi pensionistici del mondo (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Olanda, Canada e Australia) registreranno un gap di 224mila miliardi, mentre il resto riguarderà sostanzialmente Cina e India. Questa prospettiva dovrebbe determinare, quindi, un buco pari a 300mila dollari a persona nel 2050, tutto a carico degli Stati, dei dipendenti e dei datori di lavoro.



PENSIONI: APE SOCIAL, SCADE IL 15 LUGLIO TERMINE DOMANDE. RIFORMA PENSIONI NEWS



Andranno presentate entro il 15 luglio le domande per l'Ape social di chi matura i requisiti previsti. E' quanto indica il decreto attuativo firmato dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Il provvedimento prevede che verranno però considerate anche le richieste arrivate dopo la scadenza e che verranno soddisfatte limitatamente nel caso avanzassero fondi. Chi raggiungerà i requisiti nel corso del 2018 avrà invece tempo per presentare la domanda fino al 31 marzo dell'anno prossimo.



Pensioni, APE SOCIAL E NON SOLO: Renzi, presto quattordicesima per pensioni minime



"Prossimamente in arrivo la quattordicesima per le Pensioni minime, come da risorse stanziate in Legge di Bilancio". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi.



PENSIONI APE SOCIAL E APE PRECOCI: RENZI, "OTTIMO LAVORO GENTILONI, ALTRA PROMESSA MANTENUTA". ANTICIPO PENSIONISTICO SVOLTA



"Ottimo lavoro, Presidente! Un'altra promessa mantenuta. Passo dopo passo". Così Matteo Renzi su Twitter commenta la firma del premier Paolo Gentiloni sui decreti per l'anticipo pensionistico.



Pensioni APE SOCIAL domande al 15 luglio. APE E PRECOCI, RIFORMA PENSIONI NEWS



Migliaia di persone potranno anticipare i tempi della pensione con i decreti su Ape social e Ape precoci firmati dal premier Paolo Gentiloni. Le domande per l'accesso all'anticipo pensionistico sociale con i requisiti raggiunti entro il 2017 andranno presentate entro il 15 luglio. Chi raggiunge i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda entro il 31 marzo 2018.



PENSIONI APE SOCIAL LE NOVITA' DELLA RIFOMA PENSIONI



Riguardo l'Ape social, il provvedimento è un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione (di vecchiaia o anticipata). Il beneficio dell'Ape social è riconosciuto nel limite 300 milioni di euro per il 2017, 609 milioni di euro per il 2018, 647 milioni di euro per il 2019, 462 milioni di euro per il 2020, 280 milioni di euro per il 2021, 83 milioni di euro per il 2022 e 8 milioni di euro per il 2023.



PENSIONI APE SOCIAL MISURA SPERIMENTALE



L'Ape social, evidenzia una nota, è una misura sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.



PENSIONI APE SOCIAL PER I LAVORATORI DISOCCUPATI



La misura è rivolta ai lavoratori disoccupati che hanno finito gli ammortizzatori sociali, ai lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.



PENSIONI APE SOCIAL: LE CATEGORIE DI LAVORATORI



L'Ape social riguarda anche i lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. La platea per il provvedimento: 34.000 (2017), 43.000 (2018), 36.000 (2019), 23.000 (2020), 13.000 (2021) e 3.000.



PENSIONI APE PRECOCI: ECCO PER QUALI LAVORATORI



L'Ape precoci, invece, prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 12 mesi dicontribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che sono nelle seguenti condizioni: lavoratori disoccupati che hanno finito gli ammortizzatori sociali; lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Stesse condizioni previste dall'Ape sociale riguardo l'Ape precoci per i lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti o che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività. Le stime della spesa per l'Ape precoci sono 360 milioni (2017), 550 milioni (2018), 570 milioni (2019), 590 milioni ogni anno dal 2020 al 2026, mentre la platea è 20.000 (2107), 22.000 (2018), 24.000 (2019), 26.000 ogni anno dal 2020 al 2026.